Le personnel au sol de Swiss bénéficiera d'une nouvelle CCT dès 2027. Temps de travail réduit à 40 heures par semaine et primes augmentées pour le week-end. Une avancée approuvée à 62,1% par les employés.

Le personnel au sol de Swiss gagne du temps et des primes

Le personnel au sol de Swiss gagne du temps et des primes

ATS Agence télégraphique suisse

Le personnel au sol de Swiss disposera d'une nouvelle convention collective de travail (CCT) dès 2027. Les négociations entre la compagnie aérienne et les syndicats ont permis de réduire le temps de travail des employés et d'augmenter leurs primes le week-end.

Les collaborateurs de Swiss au sol travailleront bientôt 40 heures par semaine au lieu de 42 jusqu'à présent, indique mardi le Syndicat du service public (SSP). Le samedi, ils recevront une prime de 7,50 francs par heure. En outre, leur rémunération pour les dimanches, jours fériés et services de nuit sera augmentée de 20% à partir de 2028.

Négociations depuis janvier

Par ailleurs, les jours de compensation dans le domaine technique seront supprimés et les plages salariales seront rehaussées de 200 francs. Selon le SSP, la nouvelle CCT contribue fortement à mieux indemniser le travail par roulement. La durée de sa validité a été fixée à cinq ans.

Lors d'un vote électronique, les membres du syndicat du personnel au sol SEV-GATA ont accepté, à 62,1%, la nouvelle CCT qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, écrit ce dernier. Le taux de participation au scrutin a atteint 78,1%.

Swiss et les syndicats avaient entamé leurs négociations en janvier. Selon SEV-GATA, elles ont été compliquées par la décision de la maison mère Lufthansa d'imposer à Swiss des objectifs d'économies «drastiques». Le personnel a contré cette dernière en déposant en juin une pétition munie de 600 signatures, réclamant qu'une amélioration des conditions de travail soit prioritaire.