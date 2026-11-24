Le scandale Ruag éclate en pleine campagne de votation sur la loi sur le matériel de guerre. Alors que ses opposants mettent en garde contre une «carte blanche aux exportations d'armes» accordée au Conseil fédéral, ses partisans ne voient aucune raison de remettre en question la révision législative prévue.

Le scandale Ruag fera-t-il échouer la votation sur les armes?

Le scandale Ruag fera-t-il échouer la votation sur les armes?

En bref Le Conseil fédéral veut obtenir du peuple une plus grande marge de manœuvre pour les exportations d'armes dans le cadre de la loi sur le matériel de guerre

Le chef du PS Cédric Wermuth voit dans le scandale Ruag un argument contre les assouplissements

A l'inverse, la conseillère aux Etats du Centre Marianne Binder-Keller ne voit aucun lien avec le projet de loi, et salue la transparence du Conseil fédéral

Janic Urech et Daniel Ballmer

Avec la votation sur la loi sur le matériel de guerre, le Conseil fédéral demande à la population de lui faire davantage confiance dans les affaires d'armement. Seulement voilà: au même moment, des dysfonctionnements au sein de Ruag, le groupe d'armement détenu par la Confédération, ont été révélés et ont même choqué le ministre de la Défense Martin Pfister (Centre).

En effet, un nouveau rapport d'enquête documente de graves dysfonctionnements chez Ruag: soupçons de corruption, documents falsifiés, transmission de documents secrets et possibles violations des interdictions d'exportation. Les contrôles internes ont échoué pendant des années.

Une occasion en or

Le scandale fait le jeu des détracteurs du projet de loi. Pour le coprésident du Parti Socialiste (PS), Cédric Wermuth, ce scandale montre pourquoi un assouplissement de la loi sur le matériel de guerre serait une mauvaise idée: «Le Conseil fédéral obtiendrait carte blanche pour les exportations d'armes. Le scandale autour de Ruag montre que donner davantage de marge de manœuvre au personnel administratif et au Conseil fédéral est une direction absolument erronée.»

Si la loi sur le matériel de guerre était acceptée, il reviendrait au Conseil fédéral de vérifier si les exportations d'armes suisses sont en conflit avec les intérêts de la politique étrangère suisse ou avec le droit de la neutralité.

Avec la prochaine votation, la population donnerait sa confiance au Conseil fédéral pour prendre ces décisions, mais Cédric Wermuth estime que cette confiance est déjà écornée: «La confiance dans le Conseil fédéral et l'armée est au plus bas. Tant que la lumière n'aura pas été faite sur ce qui s'est passé pendant des années, personne ne peut débloquer des milliards supplémentaires avec la conscience tranquille. Toute autre action serait irresponsable.»

«Il y aura toujours des personnes pour les les enfreindre»

Avec la nouvelle loi sur le matériel de guerre, même si l'argent ne passerait pas directement de la Confédération à Ruag, cet assouplissement pourrait permettre à l'entreprise d'armement de conclure de nouvelles affaires lucratives.

Contrairement à Cédric Wermuth, la conseillère aux Etats argovienne du Centre Marianne Binder-Keller ne voit aucun lien entre le scandale Ruag et cette votation: «Il est évident que les manquements devaient absolument faire l'objet d'une enquête, mais cela n'a rien à voir avec la révision de la loi sur le matériel de guerre. Quelle serait donc l'alternative? Mettre la défense nationale entre parenthèses et rester sans protection?»

De tels manquements, comme ceux qui se sont produits chez Ruag, sont difficilement évitables, estime-t-elle. «Nous pouvons bien avoir les meilleures lois, il y aura toujours des personnes pour les exploiter ou même les enfreindre.»

Une transparence appréciée

Néanmoins, Marianne Binder-Keller ne se réjouit pas des événements survenus chez Ruag. Malgré tout, elle se félicite que ces faits soient désormais exposés en toute transparence: «Le Conseil fédéral est transparent, y compris avant la votation. Il prend au sérieux le travail de clarification. Et cela crée de la confiance.» Pour Marianne Binder-Keller, retirer sa confiance au Conseil fédéral en rejetant le projet de loi sur le matériel de guerre serait contradictoire.

Cédric Wermuth aussi évalue positivement la transparence du conseiller fédéral Martin Pfister: «Il est juste que le rapport soit désormais sur la table, indépendamment de la votation. Je crois Martin Pfister lorsqu'il dit prendre la transparence au sérieux, mais les bonnes intentions ne suffisent pas: le DDPS faisait également partie du problème et ne peut pas enquêter sur lui-même. Un contrôle externe est nécessaire.»

Les nouvelles informations sur le scandale Ruag influenceront-elles l'opinion de la population? Nous le verrons durant la campagne de votation. La décision sera prise dans les urnes le 29 novembre.