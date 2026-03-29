A Lausanne, Mathilde Maillard ne sera pas la deuxième conseillère municipale libérale-radicale. Le POP Xavier Roth a dépassé les attentes et la gauche l'emporte, regrette la PLR.

«J'espère que la gauche institutionnelle n'ira pas se soumettre à l'extrême»

«J'espère que la gauche institutionnelle n'ira pas se soumettre à l'extrême»

Léo Michoud Journaliste Blick

A Lausanne, le PLR ne l'a pas fait! L'espoir d'accrocher un second – voire un troisième – siège à la Municipalité de Lausanne s'est retrouvé douché par le gros score en tir groupé de la gauche lausannoise, qui obtient 6 sièges sur 7 à l'Exécutif. L'électorat de gauche s'est mobilisé, sans doute porté par l'élection cantonale et la gifle infligée à Jean-François Thuillard au profit de Roger Nordmann dans le chef-lieu vaudois.

Les deux candidates du PLR lausannois en ont fait les frais, Mathilde Maillard se plaçant 8e et Marlène Bérard 9e. Surtout que Mathilde Maillard était bien placée à l'issue du premier tour, en étant plus de mille voix devant le dernier représentant de l'alliance de gauche, Xavier Roth, du Parti ouvrier populaire (POP). Interview de la libérale-radicale, quelques minutes après l'annonce des résultats.

Mathilde Maillard, quelle a été votre émotion à l'annonce des résultats?

Evidemment, il y a beaucoup de déception. Du côté du PLR Lausanne, nous avons tout donné mais cela n'a pas fonctionné. J'espère que la gauche institutionnelle n'ira pas se soumettre à l'extrême gauche et qu'il seront en mesure de construire des politiques avec le centre-droite. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à construire les projets dont cette ville a besoin.

Avez-vous été surprise par la remontada réalisée par Xavier Roth (POP), qui vous devance de 1500 voix alors que vous en aviez un millier d'avance au premier tour?

Oui... Après, c'était un peu le vote atavique (ndlr: adjectif qui désigne ce qui est de l'ordre de l'héritage) de Lausanne. Manifestement, la gauche a réussi à mobiliser au second tour l'électorat qu'ils n'avaient pas réussi à mobiliser au premier. Ben voilà, c'est une élection. Il y a de la surprise, il y a de la déception. On a tout donné et on va continuer à tout donner au Conseil communal. Et avec un seul PLR à la Municipalité.

Quelle leçon tirez-vous de cette campagne, comme présidente du PLR Lausanne?

Malgré tout, j'en tire énormément de fierté. On a mené une campagne magnifique, à la fois sur le terrain et via des outils de communication. Et ce, sur des sujets concernants pour la population, qui nous l'a bien montré. On a gagné deux sièges au Conseil communal. Je peux être très fière du PLR Lausanne.