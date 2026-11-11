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Quatre sièges à attribuer
Six candidats en lice au 2e tour pour le Conseil d'Etat fribourgeois

Six candidats se disputeront les quatre sièges restants au Conseil d'Etat Fribourgois. Le deuxième tour, prévu le 29 novembre, promet d'être serré.
Publié: il y a 31 minutes
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Six candidats se disputeront les quatre sièges restants au Conseil d'Etat Fribourgois.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Six candidats s'affronteront le 29 novembre à Fribourg lors du deuxième tour de l'élection au Conseil d'Etat. Les quatre sièges à attribuer verront s'opposer deux hommes de l'Entente fribourgeoise de droite, trois femmes de l'Alliance de gauche et le candidat du PVL.

Le délai de dépôt des listes était fixé ce mercredi à midi. Sans surprise, cinq prétendants principaux se disputeront quatre fauteuils, sachant que trois candidats ont déjà été élus dimanche en dépassant la majorité absolue, les deux sortants PLR Romain Collaud et Didier Castella ainsi que la centriste Marie-France Roth Pasquier.

La gauche vise un troisième siège

L'Entente fribourgeoise repart avec le centriste Markus Julmy et l'UDC sortant Philippe Demierre, arrivés 4e et 5e au 1er tour. L'Alliance de gauche a choisi de poursuivre la course avec trois candidates, la verte sortante Sylvie Bonvin-Sansonnens et les deux PS Lise-Marie Graden et Stephanie Tschopp, 7e, 6e et 8e dimanche.

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Leonardo Gomez Mariaca (11e) continuera pour le PVL. L'élection s'annonce à suspense, avec une Alliance de gauche qui vise un troisième siège.

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