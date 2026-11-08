Les Fribourgeois renouvellent leur Conseil d'Etat

Jour d’élections à Fribourg: 14 candidats et deux blocs principaux s’affrontent pour sept sièges au Conseil d’Etat. La majorité de droite est en jeu, avec trois sortants ne se représentant pas.

ATS Agence télégraphique suisse

Le peuple fribourgeois renouvelle ses autorités cantonales ce dimanche dans un scrutin ouvert, mais sans grande surprise attendue. Quatorze candidats, sur cinq listes, briguent l'un des sept sièges au Conseil d'Etat et 685 l'un des 110 fauteuils du Grand Conseil.

Par rapport aux élections de 2021, le nombre de candidats apparaît en recul pour l'exécutif, 14 contre 19, mais en augmentation pour le législatif, 685 contre 664. La course au Conseil d'Etat met aux prises deux blocs, à savoir l'Entente fribourgeoise (Le Centre, PLR et UDC) et l'Alliance de gauche (PS, Vert-e-s et Centre Gauche).

La droite détient cinq des sept sièges. Trois sortants s'en vont, les centristes Jean-Pierre Siggen et Olivier Curty ainsi que le PS Jean-François Steiert. La verte Sylvie Bonvin-Sansonnens, les PLR Didier Castella et Romain Collaud et l'UDC Philippe Demierre veulent en revanche prolonger.

La gauche ambitionne de gagner un siège

Pour conserver ses deux sièges, le Centre a désigné la conseillère nationale Marie-France Roth Pasquier et le député singinois Markus Julmy. L'Alliance de gauche lance de son côté cinq candidats dans la bataille, avec pour ambition de gagner un siège, les socialistes en ayant perdu un en 2021.

Outre Sylvie Bonvin-Sansonnens, l'alliance mise sur trois femmes PS: la préfète de la Sarine Lise-Marie Graden, la députée Kirthana Wickramasingam et la conseillère communale de Schmitten Stephanie Tschopp. Le Centre gauche mise pour sa part sur le député Vincent Pfister.

Au-delà des deux blocs, on trouve le vert'libéral Leonardo Gomez Mariaca. Le parti d'extrême gauche Das Was (Dignité action solidarité) part avec Ayana Abdulle et Sandy Maillard, lui qui a opéré une percée à Fribourg lors des communales de mars. Enfin, Claudio Rugo, du Parti-club des artistes, est encore au rendez-vous.