Fribourg veut un référendum sur l'accord AELE-Mercosur, accepté en septembre par Berne. Les députés ont actionné mercredi un référendum cantonal, contre l'avis du Conseil d'Etat.

Après Genève, Fribourg soutient à son tour le référendum cantonal sur le Mercosur

Après Genève, Fribourg soutient à son tour le référendum cantonal sur le Mercosur

ATS Agence télégraphique suisse

Après Genève, le canton de Fribourg veut aussi pouvoir voter sur l'accord de libre-échange AELE-Mercosur, accepté par les Chambres fédérales en septembre. Les députés ont voté mercredi une motion actionnant le référendum cantonal, contre l'avis du Conseil d'Etat.

La motion, à portée symbolique, a passé la rampe par 57 voix contre 47 et 4 abstentions, via une alliance entre l'UDC et la gauche, après un débat nourri. Une large alliance a déjà lancé le référendum contre l’accord il y a un mois, en dénonçant les conséquences pour la forêt amazonienne, les droits humains et l'agriculture suisse.

La motion émane des députés vert François Ingold et UDC Eric Barras, qui tous deux sont opposés à l'accord de libre-échange conclu entre l'AELE, dont fait partie la Suisse, et les quatre pays sud-américains du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Elle avait obtenu un traitement urgent lors de la session d'octobre.

Large soutien

Les deux élus ne se sont pas lancés seuls dans leur démarche. Ils ont convaincu plus de 50 de leurs collègues de cosigner leur motion demandant que Fribourg exerce son droit de référendum cantonal. A leurs yeux, l'ouverture à des produits agricoles venant d'Amérique du Sud intervient au «pire moment» pour le secteur.

Le Conseil fédéral présente pour sa part l'accord comme une «avancée majeure» pour l’économie suisse. Un avis partagé, dans les grandes lignes, par le Conseil d'Etat fribourgeois, via le ministre de l'économie Olivier Curty, pour qui les opportunités d'exportation l'emportent sur les préoccupations «légitimes» des agriculteurs.

Suivi promis

Dans sa réponse, l'exécutif a donc mis en exergue les perspectives offertes à l’économie exportatrice, l’amélioration de l’accès au marché, les mécanismes de protection prévus pour les produits agricoles sensibles et les mesures d’accompagnement décidées au niveau fédéral. Insuffisant pour convaincre une majorité de députés.

Enfin, le Conseil d’Etat a assuré, parallèlement, vouloir porter une «attention particulière» aux effets de la mise en œuvre de l’accord sur l’agriculture fribourgeoise et intervenir, dans le cadre de ses compétences et auprès de la Confédération, si des effets négatifs significatifs devaient être constatés.

Les motionnaires craignent de leur côté que l’arrivée de produits moins coûteux ne corresponde pas aux exigences suisses. Selon eux, les compensations prévues en faveur de l’agriculture constituent un «leurre». Le montant de 517 millions de francs est composé avant tout de prêts pour des crédits d’investissement.