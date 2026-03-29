Le camp bourgeois reste majoritaire au gouvernement bernois

ATS Agence télégraphique suisse
Le gouvernement bernois conserve sa majorité bourgeoise. Il comptera pour la prochaine législature comme aujourd'hui 2 UDC, 2 socialistes, 1 Verte, 1 PLR, 1 Centriste. Le conseiller d'Etat UDC Pierre Alain Schnegg continuera d'occuper le siège réservé au Jura bernois.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement