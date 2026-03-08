Tous les résultats à la loupe

Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs

C'est officiel, la redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. La majorité des cantons ont refusé l'initiative. Quant au peuple suisse, il a également refusé dimanche l'initiative SSR à 61,9%, selon des résultats définitifs. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, comme le prévoit un projet du Conseil fédéral.

Le refus se monte à 64,1% à Genève et à 64,4% à Zurich. Lucerne, Saint-Gall, les Grisons et l'Argovie disent aussi non. Avec 51,1%, Schwyz refuse le texte avec la plus petite des marges.

L'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR) de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR voulait faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an.





Les Suisses disent oui au maintien de l'argent liquide

Peuple et cantons ont largement validé dimanche le contre-projet à l'initiative sur l'argent liquide. Les Suisses ont plébiscité dimanche à 73,4% le contre-projet sur l'argent liquide, selon les résultats quasi définitifs. L'initiative populaire n'a elle pas passé la rampe, malgré le soutien romand. Le contre-projet a obtenu la double majorité, tandis que l'initiative a été balayée par 54,5% des votants et par une majorité de cantons.

Le projet du gouvernement a été accepté à 77,5% dans le canton de Vaud, 73,5% à Genève, 67,3% à Neuchâtel, 66,2% en Valais et 62,7% dans le Jura. Le contre-projet l'emporte largement aussi en Suisse alémanique. Bâle-Ville dit oui à 76%, Berne à 73,9% et Zurich à 76,9%.

54,2% de oui à l'imposition individuelle des couples

La Suisse a accepté dimanche à 54,3% l'imposition individuelle des époux, selon les résultats définitifs. Combattu par référendum, ce projet vise à mettre sur un pied d'égalité les couples mariés et non mariés. Tous rempliront deux déclarations d'impôts distinctes. Le Valais est le seul canton romand à avoir rejeté le projet du Conseil fédéral. Les communes germanophones ont réussi à faire pencher la balance, alors que la majorité des francophones ont voté comme le reste de la Suisse romande.

Les cinq autres cantons romands ont approuvé le texte: les Vaudois par 68,6% des voix et les Genevois par 67,8%. Le canton de Neuchâtel a dit oui par 67,4%. Fribourg a également accepté cette réforme par 56,8% des voix, selon des résultats définitifs. Et le Jura par 54,2%.

L'imposition individuelle doit corriger la «pénalisation du mariage». Une inégalité reconnue depuis 1984 par le Tribunal fédéral et que la politique tente de régler depuis. Le projet du gouvernement prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Ce principe s’applique aussi aux impôts cantonaux et communaux.

Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat

Les Suisses ont nettement rejeté dimanche à 70,7% l'initiative populaire pour un fonds climat, selon les résultats quasi définitifs. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir plus pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le texte a aussi échoué à la majorité des cantons. Des non très clairs ont été enregistrés. Le Valais par exemple rejette le texte à 76,9%, Vaud à 61,6%, Fribourg à 70,7%, Neuchâtel à 62,3%, le Jura à 66,3%.

Genève et Bâle-Ville font figure d'exception avec des refus plus mesurés. Le canton du bout du lac Léman a rejeté l'initiative à 57,8% et la ville rhénane à 55,4%.

Ce refus clair signe un nouvel échec pour la gauche. Il s'agit de la troisième initiative rejetée aux urnes en trois ans. Le texte voulait que le gouvernement engage nettement plus d'argent afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La Confédération aurait dû investir chaque année 0,5 à 1% du PIB suisse, soit entre 4 et 8 milliards de francs.