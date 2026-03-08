Merci de nous avoir suivis!
- Les Suisses refusent d'abaisser la redevance radio-TV à 200 francs
C'est officiel, la redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. La majorité des cantons ont refusé l'initiative. Quant au peuple suisse, il a également refusé dimanche l'initiative SSR à 61,9%, selon des résultats définitifs. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, comme le prévoit un projet du Conseil fédéral.
Le refus se monte à 64,1% à Genève et à 64,4% à Zurich. Lucerne, Saint-Gall, les Grisons et l'Argovie disent aussi non. Avec 51,1%, Schwyz refuse le texte avec la plus petite des marges.
L'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR) de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR voulait faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an.
- Les Suisses disent oui au maintien de l'argent liquide
Peuple et cantons ont largement validé dimanche le contre-projet à l'initiative sur l'argent liquide. Les Suisses ont plébiscité dimanche à 73,4% le contre-projet sur l'argent liquide, selon les résultats quasi définitifs. L'initiative populaire n'a elle pas passé la rampe, malgré le soutien romand. Le contre-projet a obtenu la double majorité, tandis que l'initiative a été balayée par 54,5% des votants et par une majorité de cantons.
Le projet du gouvernement a été accepté à 77,5% dans le canton de Vaud, 73,5% à Genève, 67,3% à Neuchâtel, 66,2% en Valais et 62,7% dans le Jura. Le contre-projet l'emporte largement aussi en Suisse alémanique. Bâle-Ville dit oui à 76%, Berne à 73,9% et Zurich à 76,9%.
54,2% de oui à l'imposition individuelle des couples
La Suisse a accepté dimanche à 54,3% l'imposition individuelle des époux, selon les résultats définitifs. Combattu par référendum, ce projet vise à mettre sur un pied d'égalité les couples mariés et non mariés. Tous rempliront deux déclarations d'impôts distinctes. Le Valais est le seul canton romand à avoir rejeté le projet du Conseil fédéral. Les communes germanophones ont réussi à faire pencher la balance, alors que la majorité des francophones ont voté comme le reste de la Suisse romande.
Les cinq autres cantons romands ont approuvé le texte: les Vaudois par 68,6% des voix et les Genevois par 67,8%. Le canton de Neuchâtel a dit oui par 67,4%. Fribourg a également accepté cette réforme par 56,8% des voix, selon des résultats définitifs. Et le Jura par 54,2%.
L'imposition individuelle doit corriger la «pénalisation du mariage». Une inégalité reconnue depuis 1984 par le Tribunal fédéral et que la politique tente de régler depuis. Le projet du gouvernement prévoit que les couples mariés soient imposés comme les couples non mariés et remplissent deux déclarations d'impôt distinctes. Ce principe s’applique aussi aux impôts cantonaux et communaux.
- Les Suisses disent non à l'initiative pour un fonds climat
Les Suisses ont nettement rejeté dimanche à 70,7% l'initiative populaire pour un fonds climat, selon les résultats quasi définitifs. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir plus pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le texte a aussi échoué à la majorité des cantons. Des non très clairs ont été enregistrés. Le Valais par exemple rejette le texte à 76,9%, Vaud à 61,6%, Fribourg à 70,7%, Neuchâtel à 62,3%, le Jura à 66,3%.
Genève et Bâle-Ville font figure d'exception avec des refus plus mesurés. Le canton du bout du lac Léman a rejeté l'initiative à 57,8% et la ville rhénane à 55,4%.
Ce refus clair signe un nouvel échec pour la gauche. Il s'agit de la troisième initiative rejetée aux urnes en trois ans. Le texte voulait que le gouvernement engage nettement plus d'argent afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La Confédération aurait dû investir chaque année 0,5 à 1% du PIB suisse, soit entre 4 et 8 milliards de francs.
Deux communes fribourgeoises ont retardé la publication des résultats définitifs.
Les résultats définitifs des votations fédérales n'étaient pas encore connus dimanche en début de soirée. En cause, deux communes fribourgeoises qui ont dû recompter les votes.
Estavayer-le-Lac et Marly ont rencontré des difficultés, a indiqué à Keystone-ATS une source proche du dossier. L'issue des votations ne changera pas.
Pour la première fois de l'histoire récente, le Conseil fédéral a commenté le résultat d'un dimanche de votation avant la publication des résultats définitifs.
Vers 22h, les résultats étaient finalement tombés.
«Notre politique climatique est efficace», selon Albert Rösti
«Notre politique de réduction de gaz à effet de serre est efficace. La Suisse va continuer sur cette voie» a déclaré le ministre de l'environnement Albert Rösti à l'issue des votations fédérales dimanche. Il s'exprimait sur l'initiative pour un fonds climat qui a essuyé une défaite cuisante dans les urnes.
Le conseiller fédéral a listé devant la presse toutes les mesures que le gouvernement met déjà en place pour accompagner la transition climatique.
Mais pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone, le monde entier, dont les Etats-Unis, la Chine et l'Arabie saoudite, doit agir, a déclaré le Bernois. Et il est «très difficile» d'agir tous ensemble de manière unie.
Le ministre juge d'ailleurs spécialement important de se coordonner avec l'étranger plutôt que de rajouter des moyens financiers en Suisse, comme le souhaitait l'initiative. Aujourd'hui deux milliards de francs sont déjà investis chaque année, a rappelé M. Rösti.
L'imposition individuelle entrera en vigueur au plus tard en 2032
L'imposition individuelle des couples mariés devra entrer en vigueur au plus tard en 2032, a indiqué la ministre des finances Karin Keller-Sutter à l'issue des votations de dimanche. Les cantons doivent avoir suffisamment de temps pour mettre en place le nouveau système.
L'Etat civil n'aura plus aucun rôle dans le calcul des impôts. La «suppression de la pénalisation du mariage est ainsi actée», a souligné Mme Karin Keller-Sutter. La réforme oblige également les cantons à imposer individuellement les époux. «Ils conservent toutefois la souveraineté sur les tarifs», a assuré la ministre.
Et de rappeler qu'il s'agit de respecter la décision du peuple. Les autorités doivent servir la population et non l'inverse. «Avec les progrès numériques, la bureaucratie supplémentaire ne sera pas aussi importante que craignent les opposants.»
Le peuple devra encore se prononcer sur l'initiative du Centre qui veut ancrer le principe du calcul de l'imposition commune dans la Constitution et additionner les revenus. S'il accepte ce texte, «ce sera problématique», a souligné Mme Keller-Sutter.
Les Suisses refusent à 61,9% une redevance radio-TV à 200 francs
La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple suisse a refusé dimanche l'initiative SSR à 61,9%, selon les résultats définitifs. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, comme le prévoit un contre-projet du Conseil fédéral.
L'initiative n'a eu de succès dans aucun canton. En Suisse romande, le refus est le plus élevé sur Vaud, à 67,1%. Suivent Neuchâtel (66,8%), le Jura (65,4%), Genève (64,1%). Le Valais a dit non à 57%. De même que Berne à 64,7% et le Tessin à 53,3%.
Les résultats définitifs du canton de Fribourg n'étaient pas encore publiés en début de soirée. Deux communes doivent recompter les bulletins. Les résultats quasi définitifs donnent un non à 63,6%.
Le gouvernement rejetait le texte, mais trouvait nécessaire d'agir. Il a proposé d'abaisser la redevance dans un contre-projet au niveau de l'ordonnance. Au total, 1'929'715 «non» ont été glissés dans l'urne, contre 1'186'025 «oui». Le taux de participation s'est élevé à 55,8%.
Les Suisses ont rejeté l'initiative fonds climat à 70,7%
Les Suisses ont nettement rejeté dimanche à 70,7% l'initiative populaire pour un fonds climat, selon les résultats quasi définitifs. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir plus pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Le texte a aussi échoué à la majorité des cantons. Des non très clairs ont été enregistrés. Le Valais par exemple rejette le texte à 76,9%, Vaud à 61,6%, Neuchâtel à 62,3% et le Jura à 66,3%.
Genève et Bâle-Ville font figure d'exception avec des refus plus mesurés. Le canton du bout du lac Léman a rejeté l'initiative à 57,8% et la ville rhénane à 55,4%.
Seuls les résultats définitifs de Fribourg étaient encore attendus dimanche soir, des voix ayant dû être recomptées. Au total, 2,1 millions non contre 894 milles oui ont été enregistrés. La participation était de 55,5%.
Argent liquide: le contre-projet l'emporte à 73,4%
Les Suisses ont largement plébiscité dimanche à 73,4% le contre-projet sur l'argent liquide, selon les résultats quasi définitifs. L'initiative populaire n'a elle pas passé la rampe, malgré le soutien romand.
Le contre-projet a obtenu la double majorité, tandis que l'initiative a été balayée par la population et les cantons.
Le projet du gouvernement a été accepté à 77,5% dans le canton de Vaud, 73,5% à Genève, 67,3% à Neuchâtel, 66,2% en Valais et 62,7% dans le Jura. Le contre-projet l'emporte largement aussi en Suisse alémanique. Bâle-Ville dit oui à 76%, Berne à 73,9% et Zurich à 76,9%.
Seuls les résultats définitifs de Fribourg étaient encore attendus dimanche soir, des voix ayant dû être recomptées.
Un Röstigraben se dessine en revanche sur l'initiative populaire. La plupart des cantons alémaniques l'ont rejetée, alors qu'elle a été acceptée en Suisse romande, à l'exception de Vaud. Le Tessin a aussi dit oui. Leurs votes n'ont pas suffi. Le texte est rejeté à 54,4%.
Les Suisses acceptent officiellement l'imposition individuelle par 54,2%
La Suisse a accepté dimanche à 54,2% l'imposition individuelle des époux, selon les résultats définitifs. Combattu par référendum, ce projet vise à mettre sur un pied d'égalité les couples mariés et non mariés. Tous rempliront deux déclarations d'impôts distinctes.
Le Valais est le seul canton romand à avoir rejeté le projet du Conseil fédéral. Les communes germanophones ont réussi à faire pencher la balance, alors que la majorité des francophones ont voté comme le reste de la Suisse romande.
Dans l'ensemble, ce bastion centriste a suivi la ligne du parti et rejeté le texte à 51,6%. Le Centre soutient son initiative populaire pour ancrer le principe du calcul de l'imposition commune dans la Constitution.
Les cinq autres cantons romands ont approuvé le texte: les Vaudois par 68,6% des voix et les Genevois par 67,8%. Le canton de Neuchâtel a dit oui par 67,4%. Fribourg a également accepté cette réforme par 56,6% des voix, selon des résultats quasi définitifs. Deux communes doivent recompter les bulletins. Et le Jura par 54,2%.
Des problèmes à Fribourg empêchent la proclamation des résultats définitifs
Les résultats du canton de Fribourg ne sont toujours pas connus. Des élections municipales s'y déroulent également. Selon le «Freiburger Nachrichten », le système informatique n'est pour l'instant pas en mesure de traiter les résultats finaux en raison du nombre important de saisies simultanées.
Rejet de l'initiative SSR: un refus du modèle à la «Donald Trump»
Le Parti socialiste s'est réjoui dimanche du net rejet de l'initiative «200 francs ça suffit!» par la population et voit dans ce vote un soutien sans ambiguïté au service public médiatique. Le PS parle même d'un «refus clair du modèle proposé par les autocrates, tels que le président américain Donald Trump».
«Ce verdict est également un signal pour les votations à venir: nous continuerons à montrer avec la même détermination à quel point les projets extrêmes sont dangereux», a écrit le coprésident du parti Cédric Wermuth.
Le PS rappelle dans son communiqué qu'un «journalisme fiable est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la démocratie». La formation de gauche craint également que l'affaiblissement des médias indépendants ne crée un vide qui serait comblé par «de puissants intérêts particuliers et des fake news».
«La SSR ne doit pas se reposer sur ses lauriers», estime Telesuisse
Avec le rejet clair de l'initiative «200 francs, ça suffit!», la population a manifesté un soutien sans équivoque à un service public financé par la redevance, relève Telesuisse, l'Association des télévisions régionales suisses. Et cela même dans les régions où ce service est assuré par des télévisions régionales privées.
«Notre société démocratique a besoin de médias indépendants financés par la redevance», souligne l'association dans un communiqué. Les 14 chaînes de télévision regroupées au sein de Telesuisse voient aussi dans ce résultat une reconnaissance de leur travail de service public.
Malgré ce résultat clair, les milieux politiques et la SSR ne doivent pas pour autant se reposer sur leurs lauriers, tempère l'organisation. La crise des médias exige une révision et une adaptation du mandat de prestations de la SSR. Les conditions cadres doivent être améliorées pour les diffuseurs privés et leur part de la redevance doit être augmentée.
