Et si novembre basculait d’un extrême à l’autre? L’affaiblissement inhabituellement précoce du vortex polaire pourrait saupoudrer de neige les plaines suisses, sans garantir pour autant une vague de froid durable.

Un hiver glacial pourrait débouler dès le mois de novembre en Suisse

Un hiver glacial pourrait débouler dès le mois de novembre en Suisse

En bref Le vortex polaire perd fortement de sa force fin octobre. Début novembre, les vents d'ouest pourraient s'inverser

Un dérèglement aussi précoce serait sans précédent depuis le début des mesures dans les années 1950, selon Meteonews

Un air polaire pourrait souffler sur la Suisse, avec de possibles phases plus douces.

Pauline Bouillon

Un phénomène exceptionnel se dessine actuellement au-dessus de l’Arctique. A la fin octobre, le vortex polaire perd déjà une grande partie de sa puissance. Ce vaste tourbillon emprisonne l’air glacial autour du pôle Nord, grâce à de puissants vents d’ouest. Mais lorsque ces vents faiblissent ou que le vortex se désorganise, l’air froid peut s’échapper vers le sud et, dans certains cas exceptionnels, atteindre l’Europe centrale.

Début novembre, le vortex polaire pourrait presque s’arrêter. Certains modèles météorologiques prévoient même qu’ils changent brièvement de direction, rapporte Meteo News.

Un affaiblissement aussi précoce n’aurait jamais été observé depuis le début des mesures, dans les années 1950. Jusqu’ici, l’événement comparable le plus prématuré ne remontait qu’à l’année dernière. Selon les prévisions actuelles, le vortex polaire ne devrait retrouver progressivement sa stabilité que vers la fin novembre.

Quelles sont les conséquences pour la Suisse?

Un vortex polaire stable est synonyme de temps humide avec des vents d'ouest. Au contraire, un vortex instable peut déclencher un froid glacial dans nos régions. Cela ne signifie toutefois pas que la Suisse est à l’aube d’une vague de froid durable. Tout dépendra de la position des anticyclones et des dépressions: selon leur configuration, le pays pourrait connaître aussi bien un air polaire que des périodes étonnamment douces. Un début d’hiver précoce, avec de la neige jusqu’en plaine, est donc possible, mais loin d’être certain.

Dans les prochains jours, les températures vont déjà nettement baisser en Suisse. Le thermomètre affichera entre 4 et 12 degrés, tandis que des températures négatives sont attendues la nuit dans les Grisons. Le week-end s’annonce particulièrement frais: mieux vaut donc sortir les vêtements chauds!