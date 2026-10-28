Mercure et limite pluie-neige en baisse: un front froid déferle sur la Suisse mercredi. Dès jeudi, un phénomène anticyclonique devrait prendre le dessus et marquer le grand retour du fameux stratus d'automne, tandis que la bise pourrait se renforcer en fin de semaine.

Le brouillard va engloutir le Plateau romand… avant l'arrivée de la bise!

Le brouillard va engloutir le Plateau romand… avant l'arrivée de la bise!

En bref Un front froid fait chuter les températures et la limite pluie-neige ce mercredi

Dès jeudi, un brouillard élevé devrait s'installer au dessus du Plateau, tandis que le ciel devrait rester bleu en montagne

Une bise légère devrait apparaître vendredi et se renforcer d'ici à dimanche

Janine Enderli et Leo Vonlanthen

La journée de mercredi a débuté dans une atmosphère plutôt fraîche. Venu de la mer de Norvège, un front froid traverse actuellement la Suisse et apporte avec lui une importante couverture nuageuse, en particulier sur le versant nord des Alpes, indique Meteo News sur X.

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Sur le Plateau, il pleuvra régulièrement jusqu'en milieu de journée. Quelques précipitations resteront possibles dans l'après-midi le long des Alpes et dans l'extrême est du pays. En parallèle, la limite pluie-neige s'abaissera progressivement de 2500 à près de 2000 mètres.

Le stratus d'automne revient

La situation sera tout autre à l'ouest et dans le sud du pays, où le temps restera globalement sec. Le Tessin profitera même de très belles éclaircies. Côté températures, on attend entre 11 et 13 degrés au nord, contre un maximal de 17 degrés au sud.

Dès jeudi, l'installation d'une zone anticyclonique marquera le retour d'un décor automnal classique sur le Plateau, avec de la grisaille en basse altitude et un grand ciel bleu en montagne. Un brouillard élevé – le fameux stratus d'automne – va ainsi s'étendre, ne se dissipant que très localement en cours de journée. Ceux qui souhaitent voir un peu de soleil devront donc miser sur la chance… ou se rendre en montagne.

Bise croissante en fin de semaine

Le niveau de fraîcheur sur le Plateau dépendra essentiellement de la dissipation ou non de ce brouillard élevé. Si cette chape grise persiste du matin au soir, les températures ne dépasseront pas 7 à 9 degrés, qui plus est sous une faible bise. Celle-ci devrait par ailleurs se renforcer entre vendredi et dimanche, d'après MeteoNews.