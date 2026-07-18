DE
FR

Des licenciements attendus
Chez Victorinox, des employés auraient dérobé d'importantes quantité de couteaux suisses

Des employés de la célèbre marque Victorinox ont volé en grande quantité des couteaux suisses, allant de produits semi-finis présentant des défauts à des exemplaires neufs. La police mène l'enquête et des licenciements ont déjà eu lieu.
Publié: 20:14 heures
1/4
Vol à grande échelle: des employés de Victorinox auraient volé de nombreux couteaux.
Photo: AFP
Bernadette_Hogg_Journalistin Wirtschaftsdesk_Ringier Medien Schweiz_1.jpg
Bernadette Hogg

Chez Victorinox, la célèbre marque de couteaux suisses, des employés se seraient apparemment servis de manière illégale dans les stocks. Selon le «Bote der Urschweiz», des couteaux suisses auraient été volés en grande quantité. La célèbre entreprise suisse ne peut pas tolérer de tels actes: selon le journal, des licenciements ont déjà été prononcés. La police a ouvert une enquête et la justice a été saisie.

Les voleurs ne se sont pas gênés: ils se sont aussi bien emparés de couteaux présentant des défauts mineurs que de produits semi-finis et de couteaux neufs. Ces derniers pouvaient ensuite être revendus à prix dérisoires, par exemple au marché aux puces de Bürkliplatz à Zurich ou sur le parking du Wynecenter Buchs près d’Aarau, en Argovie.

Une aubaine au marché aux puces

Pour le chineur moyen, tomber sur un couteau suisse flambant neuf à prix cassé serait une véritable aubaine. Mais ce ne sont pas les objets volés les plus précieux qui aient été écoulés sur un marché suisse. En 2023, un voleur a vendu d’authentiques tableaux de Picasso sur un marché en Thurgovie.

A lire aussi:
L'administration Trump devra rembourser les taxes perçues illégalement dès lundi
166 milliards de dollars
L'administration Trump devra rembourser les taxes perçues illégalement dès lundi
Chaussures «On»: Comment la querelle avec Swissness est-elle née?
Le rôle discret de la Chine
Comment «On» a-t-elle gagné son bras de fer pour la croix suisse?

Les oeuvres avaient été dérobés en octobre 2020 à une octogénaire en Thurgovie. Les malfrats n'avaient, semble-t-il, pas connaissance de la valeur de ces tableaux – 50'000 francs. Ils les ont revendus 150 francs au marché. 

Les vols sur le lieu de travail ne sont pas rares

Commettre un vol sur son lieu de travail comporte des risques élevés. C'est pourtant un acte plus fréquent qu'on ne le pense. Selon une étude Moneyland de 2025, 29% des Suisses, soit près d’un sur trois, ont, au moins une fois, volé ou omis de payer quelque chose sur leur lieu de travail. En 2019, ce chiffre était d'un employé sur cinq.

Ceux qui restent impunis pendant longtemps peuvent amasser des sommes considérables. A l'aéroport de Palma de Majorque, par exemple, deux hommes ont volé des câbles de cuivre d’une valeur de près de 70'000 francs suisses sur une longue période. Ils étaient ensuite revendus à des centres de recyclage locaux. Les voleurs, âgés de 46 et de 48 ans ont finalement été surpris par leur employeur avant d'être arrêtés. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus