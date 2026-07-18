Des employés de la célèbre marque Victorinox ont volé en grande quantité des couteaux suisses, allant de produits semi-finis présentant des défauts à des exemplaires neufs. La police mène l'enquête et des licenciements ont déjà eu lieu.

Bernadette Hogg

Chez Victorinox, la célèbre marque de couteaux suisses, des employés se seraient apparemment servis de manière illégale dans les stocks. Selon le «Bote der Urschweiz», des couteaux suisses auraient été volés en grande quantité. La célèbre entreprise suisse ne peut pas tolérer de tels actes: selon le journal, des licenciements ont déjà été prononcés. La police a ouvert une enquête et la justice a été saisie.

Les voleurs ne se sont pas gênés: ils se sont aussi bien emparés de couteaux présentant des défauts mineurs que de produits semi-finis et de couteaux neufs. Ces derniers pouvaient ensuite être revendus à prix dérisoires, par exemple au marché aux puces de Bürkliplatz à Zurich ou sur le parking du Wynecenter Buchs près d’Aarau, en Argovie.

Une aubaine au marché aux puces

Pour le chineur moyen, tomber sur un couteau suisse flambant neuf à prix cassé serait une véritable aubaine. Mais ce ne sont pas les objets volés les plus précieux qui aient été écoulés sur un marché suisse. En 2023, un voleur a vendu d’authentiques tableaux de Picasso sur un marché en Thurgovie.

Les oeuvres avaient été dérobés en octobre 2020 à une octogénaire en Thurgovie. Les malfrats n'avaient, semble-t-il, pas connaissance de la valeur de ces tableaux – 50'000 francs. Ils les ont revendus 150 francs au marché.

Les vols sur le lieu de travail ne sont pas rares

Commettre un vol sur son lieu de travail comporte des risques élevés. C'est pourtant un acte plus fréquent qu'on ne le pense. Selon une étude Moneyland de 2025, 29% des Suisses, soit près d’un sur trois, ont, au moins une fois, volé ou omis de payer quelque chose sur leur lieu de travail. En 2019, ce chiffre était d'un employé sur cinq.

Ceux qui restent impunis pendant longtemps peuvent amasser des sommes considérables. A l'aéroport de Palma de Majorque, par exemple, deux hommes ont volé des câbles de cuivre d’une valeur de près de 70'000 francs suisses sur une longue période. Ils étaient ensuite revendus à des centres de recyclage locaux. Les voleurs, âgés de 46 et de 48 ans ont finalement été surpris par leur employeur avant d'être arrêtés.