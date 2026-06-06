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Victime d'une cyberattaque
Ruag a payé une rançon pour récupérer ses données

Le président de Ruag, Jürg Rötheli, a confirmé le paiement d’une rançon à des hackers pour des données volées en 2025. Une décision critiquée par l’Office fédéral de la cybersécurité.
Publié: il y a 6 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe suisse d'armement Ruag a versé une rançon au groupe de hackers Akira. Ce dernier avait piraté la filiale américaine de Ruag LLC l’automne dernier.

«Nous avons payé un petit montant et nous avons heureusement récupéré toutes les données», a déclaré samedi le président du conseil d’administration de Ruag, Jürg Rötheli, sur les ondes de la radio alémanique de service public, la SRF. Il n’a toutefois pas précisé le montant exact.

Une décision contraire aux recommandations

A l’automne 2025, les pirates avaient volé des données des systèmes de la filiale américaine et menacé de les publier.

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Cette décision va à l’encontre des recommandations de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS/BACS), qui déconseille en principe le paiement de rançons à des cybercriminels. Selon l’office, de tels paiements peuvent encourager de nouvelles attaques et contribuer au financement d’activités criminelles.

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