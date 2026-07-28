Deux jours après l’explosion qui a ravagé «Le Syrien» à Vevey, la solidarité s’organise. Une cagnotte a déjà récolté près de 45’000 francs et un food truck pourrait permettre au restaurant de reprendre son activité.

Léa Perrin Journaliste Blick

La terrible explosion qui a dévasté le restaurant-traiteur «Le Syrien», à Vevey, dimanche 26 juillet, a suscité un important élan de solidarité dans la population, rapporte «24 heures». Deux jours après le sinistre, probablement causé par une bouteille de gaz, les gestes de soutien se multiplient en faveur de la famille Badawi, avec notamment le lancement d’une cagnotte en ligne.

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Connu dans la région veveysanne pour ses spécialités du Moyen-Orient, l’établissement a été ravagé par une explosion, puis par un incendie. Une cagnotte en ligne a été lancée dès le lendemain. Elle a permis de récolter plus de 44’000 francs pour soutenir les propriétaires du commerce, installé depuis 25 ans à la place Scanavin.

La famille surprise par cet élan

Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. Lundi, la famille Badawi avait alors publié un message sur le compte Instagram du Syrien pour exprimer son soutien à l’employé touché. La publication avait suscité une vague de solidarité. Dans un premier temps, les propriétaires avaient toutefois indiqué ne pas avoir connaissance d’une récolte de fonds et précisé qu’ils ne souhaitaient pas en organiser.

Quelques heures plus tard, les commerçants sont revenus sur leur décision et ont annoncé l’ouverture d’une cagnotte. Celle-ci a été lancée par Camille Kohli, qui a convaincu la famille d’accepter cette aide. Les Badawi ont exprimé leur profonde reconnaissance pour cet élan de solidarité, qui a déjà permis de récolter près de 45’000 francs. Avec un objectif de 50'000 francs, la cagnotte a déjà atteint 80% de son objectif en 24 heures.

Une demande d’autorisation pour installer un food truck a également été déposée auprès de la Ville de Vevey. La syndique Laurie Willommet a assuré qu’elle était en cours de validation. Cette solution permettrait au Syrien de reprendre rapidement son activité, en attendant que les tenanciers puissent rouvrir leur établissement.