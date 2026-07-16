DE
FR
Des braqueurs font sauter un bancomat à Ballaigues (VD)
1:57
Braquage à Ballaigues (VD):«Ils sont en train de piquer le bancomat»

«J'ai cru qu'on se faisait bombarder»
Des braqueurs font sauter un bancomat de la BCV dans le Jura-Nord vaudois

Une attaque explosive a visé un bancomat de la BCV à Ballaigues (VD) dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bâtiment est gravement endommagé, mais aucun blessé n'est a déplorer.
Publié: 08:55 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Un bancomat de la Banque cantonale vaudoise (BCV) a été la cible d'une attaque à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à Ballaigues (VD). L'explosion, survenue sur les coups de 3h du matin, a fortement endommagé le bâtiment.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Les habitants ont eu la peur de leur vie! «L'explosion était horrible, j'ai cru qu'on se faisait bombarder», témoigne un habitant qui a transmis à Blick une vidéo exclusive des malfrats s'attaquant au bancomat. On les voit ensuite fuir les lieux, un sac noir dans les bras.

«D’après les premières observations, les auteurs ont fait usage d’engins explosifs pour fracturer le distributeur automatique, communique la police cantonale jeudi matin. La déflagration a détruit le distributeur à billets et a provoqué de gros dommages au bâtiment, mais n’a pas fait de blessé.»

Auteurs en fuite, butin inconnu

Les auteurs ont pris la fuite et sont toujours recherchés. «Le butin est pour l’instant inconnu», assure les forces de l'ordre. Le secteur entourant la banque, ainsi que la Grand rue, route principale du village, ont été bouclés de la nuit à la matinée. 

En raison de l’utilisation d’explosif, le Ministère public de la Confédération a été informé et mène la procédure avec les enquêteurs de fedpol et de la Police cantonale vaudoise. L'intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de gendarmerie vaudoise, les pompiers du Nord vaudois, des ambulances, la brigade canine, les spécialistes en explosifs du NEDEX, avec le soutien de fedpol, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, du Ministère public de la Confédération et de la Police cantonale neuchâteloise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus