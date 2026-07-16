Une attaque explosive a visé un bancomat de la BCV à Ballaigues (VD) dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bâtiment est gravement endommagé, mais aucun blessé n'est a déplorer.

Des braqueurs font sauter un bancomat de la BCV dans le Jura-Nord vaudois

Des braqueurs font sauter un bancomat de la BCV dans le Jura-Nord vaudois

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un bancomat de la Banque cantonale vaudoise (BCV) a été la cible d'une attaque à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à Ballaigues (VD). L'explosion, survenue sur les coups de 3h du matin, a fortement endommagé le bâtiment.

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Les habitants ont eu la peur de leur vie! «L'explosion était horrible, j'ai cru qu'on se faisait bombarder», témoigne un habitant qui a transmis à Blick une vidéo exclusive des malfrats s'attaquant au bancomat. On les voit ensuite fuir les lieux, un sac noir dans les bras.

«D’après les premières observations, les auteurs ont fait usage d’engins explosifs pour fracturer le distributeur automatique, communique la police cantonale jeudi matin. La déflagration a détruit le distributeur à billets et a provoqué de gros dommages au bâtiment, mais n’a pas fait de blessé.»

Auteurs en fuite, butin inconnu

Les auteurs ont pris la fuite et sont toujours recherchés. «Le butin est pour l’instant inconnu», assure les forces de l'ordre. Le secteur entourant la banque, ainsi que la Grand rue, route principale du village, ont été bouclés de la nuit à la matinée.

En raison de l’utilisation d’explosif, le Ministère public de la Confédération a été informé et mène la procédure avec les enquêteurs de fedpol et de la Police cantonale vaudoise. L'intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de gendarmerie vaudoise, les pompiers du Nord vaudois, des ambulances, la brigade canine, les spécialistes en explosifs du NEDEX, avec le soutien de fedpol, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, du Ministère public de la Confédération et de la Police cantonale neuchâteloise.