Une explosion suivie d'un incendie a fait quatre blessés dimanche après-midi dans l'épicerie-kebab Le Syrien, à Vevey. Grièvement touchée, une personne a été hospitalisée au CHUV. Une fuite de gaz lors de la manipulation d'une bonbonne serait à l'origine du sinistre.

Une explosion ravage une épicerie emblématique de Vevey et fait quatre blessés

Une explosion ravage une épicerie emblématique de Vevey et fait quatre blessés

Une personne a été hospitalisée au CHUV

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Quatre personnes ont été blessées dimanche après-midi à la suite d'une explosion survenue en plein centre de Vevey, rapporte «24 heures». Grièvement atteint, l'un des blessés a dû être transporté en ambulance au CHUV. Le sinistre s'est déclaré vers 15h45 dans un commerce emblématique de la ville: l'épicerie-kebab Le Syrien, située depuis 25 ans sur la place Scanavin.

Une habitante de Vevey raconte avoir vu des personnes paniquées fuir les lieux. Alors qu'une personne en civil les alertait d'un possible risque d'explosion, elle et d'autres passants ont préféré s'éloigner, au moment où les pompiers arrivaient sur place.

L'explosion, qui n'a pas été suivie d'une seconde déflagration, a provoqué un incendie. Un important panache de fumée grise était visible depuis les alentours. D'après David Guisolan, porte-parole de la police cantonale, le sinistre aurait été provoqué par une fuite de gaz accidentelle lors de la manipulation d'une bonbonne.

Les pompiers du SDIS Riviera sont parvenus à maîtriser le feu environ une heure après son déclenchement, évitant qu'il ne se propage aux bâtiments voisins. Il n'a pas été nécessaire d'évacuer l'immeuble, mais un périmètre de sécurité était toujours établi en fin d'après-midi. Une enquête doit désormais permettre de déterminer avec précision les circonstances de l'explosion et de l'incendie.