La Poste a nommé Lars Keller, 44 ans, comme nouveau directeur du réseau postal dès janvier 2027. Actuellement COO chez Mobilezone, il succède à Thomas Baur et intégrera la direction générale du groupe.

Un Vaudois est nommé nouveau directeur du réseau postal

Un Vaudois est nommé nouveau directeur du réseau postal

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseil d'administration de la Poste a nommé un nouveau directeur du réseau postal. Il s'agit de Lars Keller, qui quitte Mobilezone. Dès le 1er janvier 2027, il sera responsable du réseau postal, chargé de définir l'organisation future du réseau d'agences.

Agé de 44 ans, Lars Keller deviendra ainsi membre de la direction générale du groupe la Poste, a annoncé celle-ci jeudi.

Lars Keller est issu du secteur des télécommunications et du commerce de détail. Il occupe actuellement le poste de directeur des opérations (COO) chez l’opérateur de télécommunications Mobilezone. Auparavant, il était directeur des ventes chez Salt Mobile. Lars Keller vit dans le canton de Vaud.

Il succède à Thomas Baur, l’actuel responsable du réseau postal. Thomas Baur accompagnera la prise de fonction de Lars Keller, puis assumera à de nouvelles fonctions au sein de la Poste. Il occupait ce poste depuis 2016.