La Police Nord Vaudois accueille Firok, un berger allemand de neuf semaines, en formation pour remplacer Vitus. Sous la tutelle du sergent Paillard, champion suisse en 2023, il deviendra un chien de police opérationnel.

Une nouvelle recrue fait craquer la police du Nord vaudois

Une nouvelle recrue fait craquer la police du Nord vaudois

Léa Perrin Journaliste Blick

Une nouvelle recrue va rejoindre les rangs de la Police Nord Vaudois (PNV)! Le jeune Firok, un berger allemand âgé de neuf semaines, prendra la relève du berger belge malinois Vitus au sein de la section Police-secours, annonce la PNV dans un communiqué.

Avant de pouvoir prendre ses fonctions, le futur chien de police entame un parcours de formation exigeant. C'est aux côtés de son maître, le sergent Stéphane Paillard, champion suisse de chiens de police en 2023, que Firok s'entraînera pendant deux ans afin de remplacer le futur retraité. Il y apprendra la socialisation, l'obéissance, la défense et la recherche de personnes.

Une sélection exigeante

Sélectionné par son maître dans un élevage bernois, le berger allemand répond aux exigences élevées d'un tel rôle. Au-delà de ses qualités physiques, il doit présenter des aptitudes comportementales spécifiques, notamment une grande capacité d'apprentissage, un tempérament équilibré ou encore des dispositions naturelles pour le travail opérationnel.

Firok devra réussir un examen officiel attestant de ses compétences, précise la police du Nord vaudois. Il pourra ensuite poursuivre une spécialisation, que ce soit dans la détection de stupéfiants ou la recherche de billets de banque en francs suisses, en euros et en dollars américains. Ce nouveau chien est appelé à prendre progressivement la relève de Vitus, qui accompagne actuellement le sergent Paillard et qui approche de la fin de sa carrière opérationnelle.