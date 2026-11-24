La police vaudoise a interpellé quatre hommes, âgés de 43 à 53 ans, après qu’ils ont fixé des rendez-vous à des adolescents fictifs en ligne. Deux suspects sont en détention provisoire.

Quatre Suisses piégés par la police après avoir donné rendez-vous à des ados fictifs

Quatre Suisses piégés par la police après avoir donné rendez-vous à des ados fictifs

Léa Perrin Journaliste Blick

Quatre hommes ont été interpellés par la police cantonale vaudoise entre septembre et octobre, après avoir donné rendez-vous à des adolescents fictifs à des fins sexuelles. Les individus, domiciliés dans les cantons de Vaud, du Valais et de Berne, ont été déférés au Ministère public, annonce la police cantonale dans un communiqué.

Ils ont donné rendez-vous à des adolescents et adolescentes qu'ils croyaient âgés de 13 et 14 ans, rencontrés sur internet. Mais une fois arrivés sur place, quatre Suisses âgés de 43 à 53 ans se sont retrouvés face à des agents de police. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'investigations préliminaires menées sous couverture sur internet par des enquêteurs de la division cyberpédophilie de la brigade des mœurs.

Détentions provisoires

Ces derniers se sont fait passer pour des jeunes filles et des jeunes garçons sur des plateformes en ligne. Quatre hommes sont entrés en contact avec leurs profils fictifs, en étant parfaitement informés de l'âge supposé de leurs interlocuteurs, leur proposant une rencontre à des fins sexuelles.

Sur les quatre prévenus, deux ont été placés en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été remis en liberté après leurs auditions respectives. La police cantonale vaudoise invite les parents à aborder le sujet avec leurs enfants et à les sensibiliser aux risques liés à leurs interactions en ligne. En cas de doute, il est recommandé de conserver les conversations et échanges concernés avant de contacter la police.