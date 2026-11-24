La violence numérique entraîne des conséquences bien réelles. C'est pourquoi l'édition 2026 de la campagne «16 jours contre la violence faite aux femmes» portera sur cette thématique, a indiqué mardi l'ONG Frieda, qui coordonne la campagne.
En 2025, les femmes et les filles en Suisse ont été deux fois plus touchées que les hommes et les garçons par les cyberinfractions à caractère sexuel enregistrées par la police, rappelle l'ONG. Et de relever que ce n'est que la pointe de l'iceberg, une grande partie des violences numériques de genre ne font pas l'objet de statistique.
La violence numérique de genre peut prendre différentes formes: commentaire haineux, une application d'espionnage installée par un ex-conjoint, une image intime générée par intelligence artificielle et envoyée à l'employeur. Les violences servent toujours à contrôler, faire taire et isoler.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
«Tant que la violence numérique sera considérée comme un problème virtuel, les personnes concernées resteront seules face à leurs agresseurs», souligne Isabel Vidal Pons, responsable de la campagne pour Frieda, citée dans le communiqué.
Règles contraignantes pour les plateformes
C'est pourquoi les organisations derrière la campagne demandent que les violences numériques de genre et leur ampleur soient reconnues, que les professionnels et les différents publics y soient sensibilisés et que des règles contraignantes soient adoptées concernant les plateformes.
Actuellement en Suisse, il n'y a pas de règle concernant les deepfakes. Les fournisseurs d'IA et les plateformes qui les diffusent ne doivent pas rendre de comptes, rappelle Frieda. Pourtant l'IA démultiplie les violences. En onze jours, 3 millions d'images sexualisées ont été générées sur la plateforme X, dont environ 23'000 représentaient des enfants, relève-t-elle.
La campagne mettra en évidence la plateforme digital-violence.info, qui a été récemment lancée. Elle fournit aux personnes concernées, à leurs proches ainsi qu'aux professionnels des informations et des conseils.
La campagne aura lieu du 25 novembre au 10 décembre à travers toute la Suisse. Elle est soutenue par plus de 200 organisations.