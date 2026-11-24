La violence numérique de genre frappe durement en Suisse. En 2025, les femmes et filles étaient deux fois plus touchées que les hommes. La campagne «16 jours contre la violence faite aux femmes» débute le 25 novembre.

En Suisse, la violence numérique frappe deux fois plus les femmes

En Suisse, la violence numérique frappe deux fois plus les femmes

ATS Agence télégraphique suisse

La violence numérique entraîne des conséquences bien réelles. C'est pourquoi l'édition 2026 de la campagne «16 jours contre la violence faite aux femmes» portera sur cette thématique, a indiqué mardi l'ONG Frieda, qui coordonne la campagne.

En 2025, les femmes et les filles en Suisse ont été deux fois plus touchées que les hommes et les garçons par les cyberinfractions à caractère sexuel enregistrées par la police, rappelle l'ONG. Et de relever que ce n'est que la pointe de l'iceberg, une grande partie des violences numériques de genre ne font pas l'objet de statistique.

La violence numérique de genre peut prendre différentes formes: commentaire haineux, une application d'espionnage installée par un ex-conjoint, une image intime générée par intelligence artificielle et envoyée à l'employeur. Les violences servent toujours à contrôler, faire taire et isoler.

«Tant que la violence numérique sera considérée comme un problème virtuel, les personnes concernées resteront seules face à leurs agresseurs», souligne Isabel Vidal Pons, responsable de la campagne pour Frieda, citée dans le communiqué.

Règles contraignantes pour les plateformes

C'est pourquoi les organisations derrière la campagne demandent que les violences numériques de genre et leur ampleur soient reconnues, que les professionnels et les différents publics y soient sensibilisés et que des règles contraignantes soient adoptées concernant les plateformes.

Actuellement en Suisse, il n'y a pas de règle concernant les deepfakes. Les fournisseurs d'IA et les plateformes qui les diffusent ne doivent pas rendre de comptes, rappelle Frieda. Pourtant l'IA démultiplie les violences. En onze jours, 3 millions d'images sexualisées ont été générées sur la plateforme X, dont environ 23'000 représentaient des enfants, relève-t-elle.

La campagne mettra en évidence la plateforme digital-violence.info, qui a été récemment lancée. Elle fournit aux personnes concernées, à leurs proches ainsi qu'aux professionnels des informations et des conseils.

La campagne aura lieu du 25 novembre au 10 décembre à travers toute la Suisse. Elle est soutenue par plus de 200 organisations.