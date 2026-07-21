Au programme de ce mardi 21 juillet: l'avocate Véronique Fontana veut faire appel, Paléo lance sa 49e édition, une veillée pour dénoncer les féminicides, l'Ifage assure qu'elle ne paiera jamais de rançon et, enfin, un élu UDC lance une cagnotte pour les chasseurs.

Pour bien commencer cette nouvelle journée, chers lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des principales actualités suisses à retenir en ce mardi 21 juillet. Bonne lecture!

1 Fausses factures et condamnation, Me Fontana veut faire appel

Condamnée lundi pour escroquerie par le Tribunal de police de Lausanne, Me Véronique Fontana entend faire appel, rapporte «24 heures» L'avocate a écopé de 120 jours-amendes à 100 francs, avec sursis, après avoir été reconnue coupable d'avoir facturé deux fois des prestations déjà couvertes par l'assistance judiciaire. «Je n'ai jamais voulu nuire à mes clients», affirme-t-elle, se disant «à moitié satisfaite» du jugement. Le juge unique Marc Beuchat a estimé que sa culpabilité n'était pas «anodine». L'un des clients concernés avait déposé une plainte en 2021 après avoir découvert une double facturation de 5000 francs. En revanche, le tribunal n'a pas retenu les accusations de tentative d'extorsion, de chantage et de faux dans les titres visant l'avocate.

2 Paléo ouvre ses portes pour six jours de fête

La 49e édition de Paléo festival de musique s'ouvre mardi à Nyon (VD). La première soirée verra défiler Suzane, Lorde et Twenty One Pilots sur la grande scène, tandis que celle de Véga accueillera notamment Asaf Avidan. Quelque 250'000 festivaliers sont attendus jusqu'à dimanche pour applaudir les 103 artistes figurant à l'affiche de cette édition.

3 Une veillée contre les féminicides organisée au Tessin

Un collectif féministe tessinois «Io l'8 ogni giorno» ("je me bats chaque jour», en français) organise mardi soir à Bellinzone une veillée pour prévenir la violence contre les femmes. Ce rassemblement fait suite au meurtre d'une femme de 56 ans par son ex-mari le 9 juillet à Faido (TI). Depuis le début de l'année, 17 féminicides ont été commis en Suisse, dont trois rien qu'au Tessin. Vingt-sept avaient été recensés en 2025.

4 Piratée, l'Ifage refuse de payer une éventuelle rançon

La fondation genevoise IFAGE, qui a été victime en avril d'un piratage, n'a reçu aucune demande de rançon, affirme dans «Le Temps» de mardi son directeur général, Nicolas Wirth. Il assure que l'"IFAGE n'entrerait pas en matière dans le paiement d'une rançon si une demande devait lui parvenir». La fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE) avait assuré en mai que seules les données des collaborateurs avaient été piratées, mais pas celles des étudiants. Selon des informations de médias ces derniers jours, les pirates informatiques de DragonForce ont donné jusqu'à ce mardi à l'institution pour lui payer une rançon afin d'éviter la publication de données.

5 Un élu UDC vole au secours des chasseurs de loups

Un député cantonal schwyzois, l'UDC Samuel Lütolf, a lancé une collecte de fonds en faveur des chasseurs qui pourraient enfreindre la loi sur le loup, écrivent mardi la «Neue Zürcher Zeitung» et le «Bote der Urschweiz». Au cours du week-end, plus de 300 personnes ont promis leur soutien financier, ce qui permettrait de récolter plus de 10'000 francs. Une erreur de tir est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5000 francs, rappellent les journaux. «Environ 200 chasseurs ont été préparés à une régulation des loups, alors qu'il n'y a dans le canton qu'une seule meute confirmée et discrète», relève l'association Wolfs-Hirten.