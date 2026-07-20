Des bouchons records au tunnel du Gothard lundi: jusqu’à 19 km de file et trois heures d’attente. La fermeture du tunnel du San Bernardino après un accident a aggravé la situation sur cet axe vers le sud.

Les voyageurs vers le Sud n'ont pas échappé aux bouchons au Gothard

Les voyageurs vers le Sud n'ont pas échappé aux bouchons au Gothard

ATS Agence télégraphique suisse

L'entrée nord du tunnel routier du Gothard était à nouveau saturée lundi: le bouchon a atteint un pic de 19 kilomètres peu après 16h30, soit près de trois heures d'attente, avant de se résorber lentement. La fermeture durant plusieurs heures du tunnel du San Bernardino à cause d'un accident y a contribué. A 20h00, l'embouteillage s'était réduit de moitié. Il s'allongeait encore sur près de 9 km au portail nord, soit une heure et demie d'attente, indique le Touring Club Suisse (TCS) sur son site internet.

Dès avant 08h00, la file de véhicules à l'entrée nord du tunnel mesurait déjà 5 km, ne cessant ensuite de s'étendre. La fermeture du San Bernardino, principale alternative au Gothard, peu avant 10h00, n'y est pas étrangère.

Les voitures ont alors été déviées par le col du San Bernardino. Mais de nombreux automobilistes se sont probablement rabattus sur l’itinéraire du Gothard, a précisé Vanessa Flack, porte-parole du TCS. La fermeture dans les deux sens du tunnel du San Bernardino a duré plus de trois heures, selon un porte-parole de la police cantonale des Grisons. Deux voitures sont entrées en collision frontale et latérale. Une personne a été légèrement blessée.

«Pas inhabituel»

Le fait qu’un long bouchon se forme devant le tunnel du Gothard, même un lundi pendant les vacances d’été, n’est «pas inhabituel», selon Vanessa Flack, interrogée par Keystone-ATS. De nombreux voyageurs ne partent en vacances qu’un lundi. De plus, 14 des 16 Länder allemands ainsi que les Pays-Bas et la Belgique sont actuellement en vacances d’été. En Allemagne, seules la Bavière et le Bade-Wurtemberg ne sont pas encore en vacances.

Aux voyageurs vers l'Italie, le TCS conseillait l'itinéraire via l'A9 et le tunnel du Grand-Saint-Bernard (VS), ou le transport de voitures par le Lötschberg (BE/VS), puis le Simplon (VS). Au terminal de Kandersteg (BE) également, des temps d'attente d'environ une heure ont été enregistrés lundi après-midi en direction de Goppenstein (VS), selon le site de la compagnie BLS.

En direction du nord également, entre Quinto et Airolo, au Tessin, la patience était de mise. Mais dans de moindres proportions. Au plus fort de la journée, dans l'après-midi, la file d'attente n'a pas excédé cinq kilomètres, ce qui correspond à environ 50 minutes d'attente.