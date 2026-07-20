Vent de panique après l'incendie d'un hôtel à Lucerne

Un incendie a ravagé les combles de l'hôtel Continental Park à Lucerne dimanche soir. Les 60 occupants ont été évacués, un pompier a été légèrement blessé. L'activité se poursuit dans les zones non touchées.

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dimanche soir à l'hôtel Continental Park de Lucerne. Seule les 19 chambres situées dans les combles de l'établissement ont été endommagées. Le reste de l'hôtel, qui compte 67 chambres, n'a pas été touché par le sinistre.

Les clients et le personnel sont sains et saufs. Seul un pompier a été blessé, légèrement au bras, et transporté à l'hôpital. Six personnes et deux pompiers ont néanmoins été examinés à titre préventif en raison d'une possible intoxication par les fumées.

Clients évacués

Les clients évacués ont été pris en charge par une équipe d’accompagnement et hébergés dans d’autres hôtels, a indiqué l'établissement dans un communiqué publié lundi soir. L’activité hôtelière se poursuit dans la partie non touchée du bâtiment.

Les pompiers avaient maîtrisé l’incendie dans les combles de l’hôtel dès dimanche soir. L'alerte a été donnée à 19h39, avait indiqué le porte-parole des pompiers Marcel Spengler à l'agence de presse Keystone-ATS. Selon lui, 60 personnes ont été évacuées de l'hôtel et, pour certaines, des bâtiments voisins. Près de 120 personnes issues de plusieurs corps de pompiers ont participé à cette intervention de grande envergure près de la gare de Lucerne.