DE
FR

Les clients évacués
Vent de panique après l'incendie d'un hôtel à Lucerne

Un incendie a ravagé les combles de l'hôtel Continental Park à Lucerne dimanche soir. Les 60 occupants ont été évacués, un pompier a été légèrement blessé. L'activité se poursuit dans les zones non touchées.
Publié: il y a 53 minutes
Un violent incendie a ravagé le toit de l’hôtel Continental Park ce dimanche soir à Lucerne.
Photo: Pompiers de Lucerne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré dimanche soir à l'hôtel Continental Park de Lucerne. Seule les 19 chambres situées dans les combles de l'établissement ont été endommagées. Le reste de l'hôtel, qui compte 67 chambres, n'a pas été touché par le sinistre.

Les clients et le personnel sont sains et saufs. Seul un pompier a été blessé, légèrement au bras, et transporté à l'hôpital. Six personnes et deux pompiers ont néanmoins été examinés à titre préventif en raison d'une possible intoxication par les fumées.

Clients évacués

Les clients évacués ont été pris en charge par une équipe d’accompagnement et hébergés dans d’autres hôtels, a indiqué l'établissement dans un communiqué publié lundi soir. L’activité hôtelière se poursuit dans la partie non touchée du bâtiment.

Les pompiers avaient maîtrisé l’incendie dans les combles de l’hôtel dès dimanche soir. L'alerte a été donnée à 19h39, avait indiqué le porte-parole des pompiers Marcel Spengler à l'agence de presse Keystone-ATS. Selon lui, 60 personnes ont été évacuées de l'hôtel et, pour certaines, des bâtiments voisins. Près de 120 personnes issues de plusieurs corps de pompiers ont participé à cette intervention de grande envergure près de la gare de Lucerne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus