Christian Constantin vire ses locataires pour son hôtel

Christian Constantin a donné congé aux locataires de l'immeuble «Lido» à Vevey pour fin juillet. Il souhaite libérer de l'espace pour le personnel de l'hôtel. Les résidents refusent cette expulsion et envisagent une action en justice contre le président du FC Sion.

Moritz Meister

C'est un coup de massue printanier dont les locataires de l'immeuble «Lido», en plein cœur de Vevey (VD), se seraient bien passés. Mi-mars, les résidents de ce bâtiment ont reçu un avis de résiliation de bail aussi soudain qu'inattendu, comme l'a révélé «24 heures». Ils ont jusqu'au 31 juillet pour quitter les lieux. Le propriétaire de l'immeuble n'est autre que le célèbre promoteur et président du FC Sion, Christian Constantin, qui a un besoin urgent de ces surfaces pour une raison bien précise: y loger les employés de son futur établissement de luxe, «Les Terrasses de Lavaux», à Puidoux (VD), dont l'ouverture est prévue à la fin de l'été.

Sur les quinze appartements que compte l'immeuble, cinq étaient déjà vides. Mais pour les dix foyers restants, l'avis d'expulsion lance le début d'un terrible compte à rebours. Se loger en quelques mois sur le marché immobilier ultra-surchauffé des rives du lac Léman relève en effet du parcours du combattant. Seule la boutique de mode du rez-de-chaussée a obtenu le droit de rester.

Loin de se laisser faire, les locataires ripostent. Ils envisagent d'engager une action en justice contre les expulsions. Une menace qui glisse sur le dos de Christian Constantin. Fidèle à son style, il déclare: «Je ne suis pas promoteur immobilier. C'est un immeuble de bureaux. J'ai besoin des appartements pour loger le personnel de mon hôtel». Selon lui, cette nécessité opérationnelle justifie pleinement le congé.

Face aux critiques sur sa méthode brutale, il se défend en affirmant avoir tenté de reloger une habitante: «J’ai proposé à une locataire de déménager dans un appartement plus petit, mais elle a refusé.» Malgré des tentatives de médiation, le dossier semble désormais se diriger tout droit vers le tribunal des baux.

Christian Constantin est un acteur majeur du marché immobilier suisse. La société fait régulièrement la une des journaux grâce à ses projets spectaculaires, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Hôtel de luxe au bord du lac de Lugano

Christian Constantin nourrit de grands projets pour Lugano. Il prévoit de bâtir un complexe hôtelier de luxe avec restaurant et spa sur le promontoire spectaculaire du Cap San Martino, surplombant le lac. Confié au cabinet Mino Caggiula Architects, le chantier devrait débuter en 2027 pour une ouverture calée en 2030.

«Résidence Le Roc» à Saas-Fee

A Saas-Fee, dans le Valais, Constantin a construit un complexe de luxe, la Résidence Le Roc, comprenant un hôtel et des appartements de vacances. Le promoteur immobilier propose ces appartements à la vente sur son site web pour un prix d'entrée à 1,2 million de francs. Les résidents de la Résidence Le Roc bénéficient toutefois des services et équipements exclusifs de l'hôtel 5 étoiles Le Roc, situé à proximité.

«Le Clay» au bord du lac Léman

En collaboration avec l'hôtelier André Seiler, le président du FC Sion inaugurera l'Hôtel Le Clay à Puidoux, dans le canton de Vaud, au printemps 2027. Les réservations seront toutefois possibles dès l'automne 2026. L'hôtel comprendra un centre sportif et de bien-être de 6500 mètres carrés, dont la pièce maîtresse est une piscine intérieure aux dimensions olympiques.