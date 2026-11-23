A Zermatt, l’avenir du Forest Fun Park est menacé par un projet de nouvelle route. Son exploitant, le Lausannois Jacques Christinet, refuse de se résigner et lance une pétition pour tenter de sauver son parcours d’accrobranche, fréquenté chaque année par quelque 10'000 visiteurs.

Bernadette Hogg

Le Forest Fun Park va-t-il passer l'hiver? Mi-octobre, la commune de Zermatt a résilié son bail pour la fin de l’année, comme l’a révélé le «Walliser Bote». Fondateur et propriétaire de l'exploitation, Jacques Christinet craint désormais pour l’avenir de son parc accrobranche, pourtant très fréquenté. Il a lancé ce lundi une pétition pour tenter de le sauver.

En temps normal, le Lausannois devrait déjà préparer la reprise de la saison après la pause hivernale, prévue en avril. Son parc aventure compte plus de 110 plateformes, 83 obstacles et 25 tyroliennes. La plus longue passe à 30 mètres au-dessus du sol. Chaque année, environ 10'000 personnes le visitent.

Mais pour l’instant, le propriétaire se concentre surtout sur la survie de son projet. La commune souhaite construire une nouvelle route à travers le site du Forest Fun Park afin d’améliorer la circulation dans le village. Un projet qui pourrait signer la fin de l'aventure. C’est précisément ce que Jacques Christinet veut éviter.

«Il y a un malentendu»

Il y a deux ans, l’information selon laquelle la commune envisageait de résilier le bail avait déjà fuité. Depuis, le Lausannois se bat pour empêcher la fermeture. «Ce parc est d’une importance capitale pour l’économie et la vie sociale de la région», affirme-t-il à Blick. Selon lui, sa disparition ne menacerait pas seulement les dix emplois du site, mais priverait aussi les habitants et les touristes d’une attraction appréciée.

Jacques Christinet estime que la résiliation du bail n’est pas justifiée. «Notre parcours d’accrobranche est dans les arbres, la route est au sol. Il y a un malentendu de la part de la commune», estime-t-il. Il exploite le parc depuis 20 ans et le considère comme son «bébé». Une médiation est actuellement en cours entre lui et la commune.

Pas de cohabitation possible

Zermatt voit toutefois les choses autrement. «Il ne s’agit pas simplement de deux installations qui coexistent à des niveaux différents, mais de zones qui se chevauchent», explique la présidente de la commune Romy Biner-Hauser à Blick. Elle conteste ainsi l’idée selon laquelle la future route et le parc pourraient cohabiter sans se gêner.

Romy Biner-Hauser précise également que le parc «ne doit pas fermer maintenant». Comme la construction de la nouvelle route ne devrait pas commencer avant la fin de 2028, la commune a proposé une prolongation temporaire du bail. Jacques Christinet ne l’a toutefois pas encore signée. «Ce serait la fin de tout», explique-t-il pour justifier son refus. Lui souhaite une solution à long terme.

Manque d'alternatives

Aucun autre emplacement n’est actuellement disponible sur le territoire communal, même si des recherches sont en cours dans la région. La commune de Zermatt reconnaît l’importance du parcours d’accrobranche pour les habitants et les visiteurs, souligne encore Romy Biner-Hauser. «Mais nous devions donner la priorité à cette route essentielle.»

Jacques Christinet veut désormais accentuer la pression avec sa pétition. «Ma question à Zermatt: avons-nous tellement d’activités pour les familles que nous pouvons nous permettre d’en fermer une des meilleures?» Il en est convaincu: «La communauté est perdante si le parc ferme.»

L’avenir du Forest Fun Park reste donc incertain. Mais son propriétaire ne compte pas renoncer.