Zermatt Tourismus piraté, des données clients ont été volées

Zermatt Tourismus confirme une cyberattaque chez son prestataire Incert. Les données d’acheteurs de bons pourraient avoir été dérobées. Les clients potentiellement touchés sont alertés depuis le 10 novembre.

Moritz Meister

«Nous comprenons qu'une telle communication puisse vous inquiéter.» Zermatt Tourismus se retrouve pris au piège d'une cyberattaque. «Le 5 novembre 2026, notre prestataire Incert a constaté qu'un intrus avait forcé l'accès à un serveur web», avertit une lettre adressée aux acheteurs, consultée par Blick. D'après l'office du tourisme haut-valaisan, ce courrier d'alerte a été expédié dès le 10 novembre à l'ensemble des usagers potentiellement touchés.

Incert est un fournisseur autrichien externe chargé de gérer, pour le compte de la station valaisanne, la plateforme d'achat de bons cadeaux. Des formules qui permettent de s'offrir des forfaits de ski, des virées sur les sommets, des vols en parapente ou d'autres activités touristiques phares.

«D'après les déclarations d'Incert, la faille informatique a été colmatée sur-le-champ et des verrous supplémentaires ont été posés», assure la lettre. L'infrastructure interne de Zermatt Tourismus n'a subi aucune intrusion directe, a certifié l'organisme à Blick.

L'ampleur du vol inconnu

«Incert a confirmé que des paquets de données ont été aspirés depuis le serveur attaqué. Impossible de savoir avec certitude si des profils de clients de Zermatt Tourismus figurent dans ce lot, mais ce scénario ne peut aucunement être écarté», prévient la direction. Dès lors, le nombre précis de victimes demeure pour l'instant inconnu.

Les pirates ont fait main basse sur des renseignements civils et des coordonnées privées: noms, dates de naissance, adresses postales, courriels et numéros de téléphone. L'identité des bénéficiaires des cadeaux ainsi que les codes d'activation des bons ont également pu être dérobés lors de l'opération. En revanche, les coordonnées bancaires et numéros de cartes de crédit sont hors d'atteinte: ces transactions «passent par des plateformes de paiement sécurisées distinctes», promet-on aux usagers.

Pour l'heure, aucun détournement frauduleux n'a été repéré sur le terrain. L'office appelle toutefois à la plus grande méfiance: «Redoublez de vigilance!» Des arnaques ciblées par faux messages ou appels téléphoniques sont redoutées. Celles-ci risquent de paraître extrêmement crédibles en mentionnant des détails exacts sur des commandes passées. La direction conseille de couper court à tout contact inattendu et de signaler immédiatement toute manœuvre louche.

Qu'adviendra-t-il des bons?

Les bons acquis sur la boutique restent pour l'instant utilisables. Le montant crédité demeure garanti à 100% et sera assumé par Zermatt Tourismus quoi qu'il arrive.

En coulisses, l'entreprise surveille de près les validations en caisse pour repérer d'éventuelles transactions suspectes. Au moindre doute, le dossier sera épluché et les bons litigieux neutralisés. Le préposé à la protection des données a été formellement saisi de l'affaire, pendant que les experts mandatés par Incert poursuivent leurs analyses techniques.