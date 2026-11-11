La piscine forestière de Reckingen (VS) manque d’argent: sa rénovation coûte 2,8 millions de francs. Pour la commune de Goms, c’est trop! Entretenir et rénover les infrastructures devient un problème pour de nombreux villages de montagne... pas seulement en Valais.

La piscine de ce village valaisan est en ruine mais il refuse de payer 2,8 millions

La piscine de ce village valaisan est en ruine mais il refuse de payer 2,8 millions

En bref La piscine forestière de Reckingen est fermée depuis 2024, sa rénovation coûte au total 2,8 millions de francs

La commune de Goms peut payer 1,5 million de francs, les privés doivent encore réunir 1,3 million

Selon les associations, de nombreuses communes de montagne luttent contre la hausse des coûts de construction, de sécurité et d’exploitation

Nicolas Lurati et Martin Meul

Le ciel grisâtre colle parfaitement à l’ambiance de la piscine forestière de Reckingen (VS). La pluie tombe à verse et l’atmosphère est lugubre. Loin des joies de la baignade estivale, le site n'offre plus qu'un spectacle de décrépitude et d'abandon.

Depuis 2024, plus personne ne plonge dans les bassins. Le complexe nécessite une rénovation lourde et urgente. Seul hic? La commune de Goms ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler la facture de 2,8 millions de francs. Le président de commune Gerhard Kiechler tranche sans détour: «C’est bien trop lourd pour les finances communales!»

Des problèmes similaires ailleurs

Les localités de montagne périphériques peinent de plus en plus à maintenir leurs établissements publics à flot. Eliane Ruffiner, membre de la Fédération des communes valaisannes, confirme l'ampleur du casse-tête: «Les coûts de construction, les normes de sécurité et les charges courantes ont pris l'ascenseur. Cette spirale va encore s'accentuer ces prochaines années et mettra les petites communes au pied du mur.»

Le phénomène touche l'ensemble du pays: «Une grande partie des piscines couvertes et des patinoires ont été construites dans les années 1970 et arrivent toutes à bout de souffle au même moment», détaille pour Blick Lukas Rühli, expert au sein du groupe de réflexion Avenir Suisse.

Ces bâtiments vieillissants exigent des chantiers colossaux alors même que les prix des matériaux flambent et que les exigences légales en matière d’isolation thermique, de sécurité ou d’accès pour personnes à mobilité réduite se sont durcies. Un mur d'investissements que les autorités locales peinent à absorber. Lukas Rühli poursuit: «Pour les villages confrontés à une baisse de leur population, le maintien d'infrastructures de loisirs et d'installations touristiques devient tout simplement insoutenable.»

Le spectre d'un gouffre financier

Le cas de Saas-Grund (VS) illustre parfaitement ce piège des coûts hors de contrôle. La municipalité n'avait pas les reins assez solides pour reconstruire sa patinoire obsolète. Le club local de hockey a voulu sauver le projet en levant des fonds, avant d'essuyer un revers cuisant.

Quand la commune a proposé d'éponger au moins les frais de maintenance pour achever le chantier, les citoyens ont opposé un refus net dans les urnes. Résultat? Une carcasse de béton abandonnée au stade du gros œuvre, sans aucun calendrier de reprise, laissant derrière elle des millions de francs volatilisés.

Les communes à bout de souffle

Partout en Suisse, d'autres exécutifs locaux ont été contraints de lâcher prise face à des équipements essentiels. Tour d'horizon.

A Grächen (VS) , les remontées mécaniques ont frôlé la faillite pure et simple, la commune n'ayant pas les liquidités pour renflouer la société sans l'aide urgente d'investisseurs privés.

, les remontées mécaniques ont frôlé la faillite pure et simple, la commune n'ayant pas les liquidités pour renflouer la société sans l'aide urgente d'investisseurs privés. A Braunwald (GL) , des particuliers tentent également de reprendre en main les remontées mécaniques locales pour éviter l'arrêt des installations, sans soutien financier de la commune.

, des particuliers tentent également de reprendre en main les remontées mécaniques locales pour éviter l'arrêt des installations, sans soutien financier de la commune. A Sumiswald (BE) , la piscine couverte du Forum Sumiswald a fermé ses portes en octobre 2022, sa modernisation impliquant une explosion insupportable des impôts locaux.

, la piscine couverte du Forum Sumiswald a fermé ses portes en octobre 2022, sa modernisation impliquant une explosion insupportable des impôts locaux. A Weggis (LU), le lifting de la piscine couverte a longtemps empoisonné les débats avant que le chantier ne reprenne enfin cet été sous une formule rabotée, comme le relevait Swissinfo.ch.

Au-delà des télécabines, des patinoires et des piscines, d'autres postes virent au cauchemar. L'entretien de centres culturels et de congrès surdimensionnés, de collèges ou de conduites d’eau potable pousse de nombreux villages dans leurs derniers retranchements.

L'exploitation plombe les budgets

Pour ses 1150 âmes, la commune de Goms ne peut débloquer au maximum que 1,5 million de francs pour sauver son bassin. D'autant que «les dépenses ne se limitent pas à l'investissement initial», rappelle Gerhard Kiechler en pointant les frais de fonctionnement à venir.

Entre les amortissements et l'entretien courant, la facture annuelle oscillera entre 100'000 et 200'000 francs pour le village. «Nous ne pouvons pas assumer un tel risque, insiste le magistrat. La charge d'exploitation écraserait nos comptes.» D'autant que la piscine est loin d'être la seule priorité budgétaire.

Gerhard Kiechler rappelle l'urgence climatique: les intempéries dévastatrices de 2024 ont lourdement frappé le territoire communal. «En l'espace de trois mois, nous avons dû injecter 8 millions de francs dans les réfections, sans possibilité d'y couper», souligne-t-il.

Dans cette conjoncture tendue, injecter des millions dans une piscine serait irresponsable selon lui, «même si l’assemblée primaire voterait probablement le crédit». La prudence de Goms répond à une volonté claire: «Nous refusons de revivre le fiasco de Saas-Grund», tranche l'élu en se référant à la patinoire fantôme.

Un mécène privé?

Ces équipements de loisirs restent pourtant cruciaux pour l'économie touristique, rappelle Lukas Rühli d’Avenir Suisse. «L'hôtellerie et la restauration tirent directement profit des activités proposées dans la station.» Dès lors, les bénéficiaires économiques devraient mettre la main à la poche, qu'il s'agisse des professionnels de l'accueil, des exploitants de remontées ou des vacanciers par le biais des taxes de séjour.

A Goms, le dernier espoir repose désormais sur la société civile – à l'instar de Pim Beyen, gérant du camping mitoyen de la piscine. Par le biais d'un financement participatif, il tente de rassembler les 1,3 million de francs manquants. La cagnotte affiche 243'000 francs au compteur. «C’est une belle somme, mais le compte n'y est pas encore, admet Pim Beyen, avant de relever: Cet élan prouve l'attachement des riverains à leur bassin.»

Le couperet est déjà tombé: «Si les fonds ne sont pas réunis, nous enterrerons définitivement le dossier, prévient Gerhard Kiechler avec regret. Notre région se bat activement contre le dépeuplement.» Pour garder des habitants, les prestations destinées aux familles doivent être renforcées, non rayées de la carte.