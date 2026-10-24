DE
FR

Zurich désertée par les Suisses
Faute de moyens, des milliers de Suisses contraints de se réfugier en campagne

La population suisse a augmenté de 460'000 personnes entre 2021 et 2025. En parallèle, seuls 220'000 nouveaux logements ont été construits. Conséquence: les loyers ne cessent d'augmenter, contraignant de nombreuses personnes à déménager dans des régions plus abordables.
Publié: il y a 3 minutes
1/4
De nombreux Suisses sont contraints de quitter les villes à cause de la hausse des loyers.
Photo: Keystone

En bref

  • Un locataire sur cinq viole la règle du tiers et paie trop pour son loyer
  • Zurich a perdu 21'500 habitants et a accueilli 38'000 immigrés entre 2021 et 2025
  • La population suisse a augmenté de 460'000 personnes, mais seuls 220'000 logements ont été construits
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Un locataire suisse sur cinq alloue une trop grosse partie de ses revenus à son logement, en dépassant la «règle du tiers», révélait ce 22 octobre Comparis. Une situation qui conduit certains à se serrer la ceinture, en faisant des sacrifices budgétaires sur la santé ou la prévoyance par exemple.

Toutefois, la majorité ne vit pas au-dessus de ses moyens par simple goût du luxe, mais bien parce que le marché immobilier est complètement saturé et qu'il devient de plus en plus difficile de trouver un logement abordable. Pour beaucoup, la seule alternative consiste donc à quitter les centres urbains pour la campagne, voire un autre canton, où les chances de trouver un logement adapté à leur budget sont plus nombreuses.

Zurich désertée par les Suisses

Une nouvelle étude d'UBS montre l'ampleur de ce phénomène dit «migration interne». Zurich est particulièrement touchée: entre 2021 et 2025, la ville a perdu plus de 21'500 habitants au profit d'autres communes. Un record dans toute la Suisse!

Parallèlement, près de 38'000 personnes venues de l’étranger se sont installées à Zurich. La ville poursuit ainsi sa croissance démographique grâce à l’immigration, tandis qu’une partie de ses habitants doit se résoudre à chercher un logement ailleurs.

A lire aussi
Les prix du logement pèsent sur les ménages suisses.
Seuil recommandé dépassé
Un Suisse sur six alloue plus du tiers de son salaire à son logement
Parmelin.jpg
100'000 signatures récoltées
Les locataires sont furieux contre Guy Parmelin

Selon l’étude d’UBS, l’émigration des Zurichois provoque un véritable effet domino sur le marché immobilier. Dans un premier temps, de nombreux habitants cherchent à s’installer dans la vallée de la Glatt ou dans la région de Zimmerberg. Sauf que cette demande accrue raréfie les logements disponibles et entraîne une hausse des loyers. Face à cette situation, de plus en plus de ménages sont donc contraints de s’éloigner davantage, notamment vers le Haut-Pays et le Bas-Pays zurichois, ainsi qu'autour de Winterthour.

Beaucoup n'ont plus d'autre choix que de s'installer dans un autre canton. Les régions d'Argovie comme Mutschellen, Baden et Aarau sont particulièrement prisées. Schaffhouse et la vallée de la Thur, dans le canton de Thurgovie, profitent aussi de cet afflux.

Cette tendance se traduit de manière frappante dans la croissance démographique. Au cours des cinq dernières années, les cantons de Schaffhouse, du Valais, de Fribourg, d’Argovie et de Thurgovie sont ceux à avoir enregistré les plus fortes hausses de population, avec une croissance annuelle moyenne comprise entre 1,4 et 1,6%.

Gros déséquilibre entre l'offre et la demande

Une évolution qui s'explique, entre autres, par un déséquilibre important entre l'offre et la demande. En effet, la population suisse a augmenté de près de 460'000 personnes entre 2021 et 2025. Cela correspond à environ 240'000 ménages supplémentaires, selon UBS. Or, sur la même période, seuls quelque 220'000 logements ont été construits.

Bonne nouvelle toutefois: la croissance démographique ralentit. Pour 2026, UBS table sur une hausse de 0,7%, contre 0,8% l'année précédente. Ce ralentissement s'explique notamment par une baisse de main-d'œuvre. Par ailleurs, l’excédent naturel de la population – la différence entre les naissances et les décès – est tombé à environ 6200 en 2025. Son niveau le plus bas depuis 1918. L’immigration demeure ainsi le principal moteur de la croissance démographique en Suisse.

Faut-il pour autant s’attendre à une amélioration du marché immobilier? Pas dans l’immédiat. Ceux qui espèrent une baisse des loyers risquent d’être déçus. UBS prévoit certes une stabilisation progressive du marché, portée par le ralentissement démographique et une légère reprise de la construction. Mais, dans un premier temps, les loyers devraient continuer d'augmenter.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus