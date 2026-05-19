Au programme de ce mardi 19 mai: l'OFROU pointe des millions en trop sur l'A9, une nouvelle initiative pour les abeilles, Guy Parmelin en visite officielle à Berlin, plusieurs blessés après des débordements de lycéens, et, enfin, un jeune Fribourgeois au Mondial 2026.

Le Valais est accusé d'avoir dépensé des millions en trop pour l'A9

Le Valais est accusé d'avoir dépensé des millions en trop pour l'A9

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 19 mai. On est parti!

1 Le Valais est accusé de dépenses excessives sur l’A9

Selon la Confédération, le canton du Valais s'est, depuis 2011, «systématiquement» rangé du côté des entreprises de construction dans le cadre des travaux de l’autoroute A9. Cela a entraîné «d’importantes dépenses inutiles de fonds publics», rapportent les titres Tamedia alémaniques en citant un document interne de l’Office fédéral des routes (OFROU). L’OFROU s’est notamment penché sur le projet du tunnel du Riedberg, près de Gampel et Steg. Près de 12 millions de francs ont été «facturés en trop». Au total, les entreprises de construction pourraient avoir présenté des factures excessives de l'ordre de 10 et 20 millions de francs, selon le groupe de presse. L’OFROU évoque également un risque «très élevé» de paiements non détectés. Interrogée à ce sujet, la direction des travaux du canton du Valais a confirmé que des négociations étaient en cours avec les entreprises concernées au sujet des factures du tunnel du Riedberg.

2 Les apiculteurs lancent une initiative pour les abeilles

Les apiculteurs lancent mardi l'initiative populaire «Pour la préservation de la pollinisation des plantes cultivées et sauvages par les insectes (initiative abeilles)». Le texte vise à mieux protéger les abeilles. Près de la moitié des quelque 600 espèces sauvages recensées en Suisse sont menacées et 59 sont déjà éteintes. Le comité d'initiative est composé d'associations d'apiculture de toute la Suisse.

3 Guy Parmelin rencontre le chancelier allemand Friedrich Merz

Le président de la Confédération Guy Parmelin se rend ce mardi à Berlin. Il doit rencontrer le chancelier allemand Friedrich Merz. Les discussions porteront notamment sur les relations bilatérales, en particulier les questions liées à l’économie, à l’innovation et à la politique européenne.

4 Des élèves de Baden sèment le chaos

Un groupe de 40 à 50 élèves du lycée cantonal de Baden a semé le chaos mercredi dernier sur le site du lycée cantonal de Wettingen, rapporte l'«Argauer Zeitung». Le recteur de Baden, Daniel Franz, a informé lundi les élèves, enseignants et parents de «graves incidents», rapporte le journal. Les faits se sont produits lors de la «Uselütete», la fête marquant la fin de la scolarité. Les élèves s’étaient déjà fait remarquer de manière négative sur leur propre campus avant de se rendre, le visage partiellement couvert, dans l’école voisine. Des personnes ont été blessées, selon Daniel Franz cité par le quotidien. Le recteur de Wettingen, Paul Zübli, a confirmé les événements.

5 Keeto Thermoncy file au Mondial 2026 avec Haïti

Le Fribourgeois Keeto Thermoncy (20 ans) prendra part à la Coupe du monde 2026. Le défenseur des M21 des Young Boys y défendra les couleurs de Haïti, le pays de son père, pour lequel il compte déjà une sélection, rapporte «La Liberté». Le joueur de Promotion League figure dans la liste des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Sébastien Migné. Le Marlinois deviendra le plus jeune Haïtien à vivre un Mondial. Les «Grenadiers», qui se sont qualifiés pour leur deuxième phase finale de Coupe du monde après celle disputée en 1974, seront opposés en phase de groupes à l'Ecosse, au Brésil et au Maroc. Essentiellement composée de joueurs peu connus à l'international, la sélection haïtienne sera emmenée par ses deux stars de Premier League anglaise, Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) et Wilson Isidor (Sunderland).