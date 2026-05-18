ATS Agence télégraphique suisse
Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 3, 11, 16, 20, 21 et 22, mais pas le numéro «dream» 4, a annoncé la Loterie romande.
Ce jeu est proposé dans huit pays européens. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les six bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.
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