Une personne a remporté lundi une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans à l’Eurodreams après avoir trouvé les six bons numéros du tirage.

Un nouveau chanceux décroche une rente mensuelle à l’Eurodreams

Un nouveau chanceux décroche une rente mensuelle à l’Eurodreams

A un chiffre du jackpot

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 3, 11, 16, 20, 21 et 22, mais pas le numéro «dream» 4, a annoncé la Loterie romande.

Ce jeu est proposé dans huit pays européens. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les six bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.