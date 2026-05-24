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Après cinq ans de guerre
Ce PLR veut durcir les conditions de séjour pour les réfugiés ukrainiens

Fin février 2027 marquera les cinq ans de la guerre en Ukraine. En Suisse, le PLR Damian Müller veut revoir les règles du statut de protection S et supprimer les automatismes vers l'obtention du permis.
Publié: il y a 48 minutes
Damian Müller, conseiller aux Etats PLR, annonce le dépôt d'une motion.
Photo: keystone-sda.ch
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Raphael Rauch

Sur le front, pas de paix en vue: fin février 2027, cela fera cinq ans que la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine. La question se pose désormais de savoir ce qu'il adviendra des réfugiés en Suisse. La loi prévoit que les personnes bénéficiant d’une protection peuvent obtenir un permis de séjour en Suisse après cinq ans, ce droit restant toutefois lié à leur statut de protection.

Pour Damian Müller, conseiller aux Etats lucernois issu du parti libéral-radical (PLR), il est clair que «le statut de protection S a été créé pour offrir une protection temporaire, et non pour déboucher automatiquement sur un droit de séjour permanent».

«Nous ne devons pas créer d'automatismes»

Dans une motion, Damian Müller demande une modification de la loi. A l'avenir, chaque cas devra être examiné individuellement. L’octroi d’un permis de séjour devrait alors dépendre du besoin réel de protection et de l’intégration du réfugié sur le marché du travail.

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Damian Müller réclame en outre une pratique uniforme à l'échelle nationale. «Nous ne devons pas créer d'automatismes qui sapent la crédibilité du statut de protection S et qui, à long terme, font peser une lourde charge sur les cantons et les communes.»

Selon le responsable en matière d'asile du PLR, les régions ukrainiennes doivent être évaluées de manière différenciée, à l’instar de ce que font déjà plusieurs Etats européens. La Norvège, par exemple, considère l'ouest de l'Ukraine comme une zone sûre. L'élu lucernois souligne: « Les droits de séjour permanents ne doivent pas être accordés automatiquement. La protection temporaire doit rester crédible et faire l'objet d'un réexamen régulier. »

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