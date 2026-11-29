Le conseiller national Thomas Aeschi a interrompu une interview de la BBC sur l’initiative pour la durabilité. Il a confirmé l’incident au «NZZ am Sonntag».

Thomas Aeschi a brusquement interrompu une interview de la BBC

Thomas Aeschi a brusquement interrompu une interview de la BBC

En bref Le candidat UDC au Conseil fédéral Thomas Aeschi a interrompu cet été une interview de la BBC sur l’initiative visant à plafonner la population suisse à moins de 10 millions d’habitants

Confirmant l’incident au «NZZ am Sonntag», le Zougois affirme que la journaliste lui a fait la leçon et l’a accusé de mentir

Thomas Aeschi avait déjà quitté un débat dans une école à Lucerne, jugeant son temps de parole insuffisant. il aurait aussi quitté une réunion avec Fedpol après son altercation avec des policiers au Palais fédéral

Gabriel Knupfer

Le candidat UDC au Conseil fédéral Thomas Aeschi a perdu son sang froid sous la pression. Selon les informations recueillies par le «NZZ am Sonntag», le conseiller national zougois a interrompu une interview accordée à la BBC cet été.

L’entretien portait sur l’initiative pour la durabilité, par laquelle l’UDC entendait plafonner la population suisse à moins de 10 millions d'habitants. Le sujet avait également suscité un vif intérêt à l’étranger. Mais les questions de la journaliste britannique ont fini par mettre Thomas Aeschi en difficulté. «Please stop recording» («Veuillez arrêter l’enregistrement»), l’entend-on encore déclarer sur la bande sonore.

«La journaliste m'accusé de mentir»

Le conseiller national UDC confirme avoir interrompu l'interview. «La journaliste m’a fait la leçon sur la manière dont une campagne devait être présentée et m’a accusé de mentir», explique Thomas Aeschi au «NZZ am Sonntag». «C’est pourquoi j’ai décidé de mettre un terme à l’entretien», précise-t-il. La BBC avait publié le podcast au cours de l'été.

Ce n’est pas la première fois que le conseiller national se retrouve dans une telle situation. Lors d’une table ronde organisée dans une école secondaire lucernoise, il avait déjà quitté les lieux, estimant que son temps de parole était insuffisant par rapport à celui des autres participants. Il aurait également claqué la porte d'une réunion avec Fedpol, excédé à la suite de son altercation avec des policiers au Palais fédéral.