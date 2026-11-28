Le ticket UDC pour succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral est définitif, affirme Franz Grüter. Le vice-président du groupe défend les candidatures de Thomas Aeschi et Michael Graber avant l’élection du 9 décembre.

Rixe au Palais fédéral: le vice-président de l'UDC parle «de détails sans importance»

Rixe au Palais fédéral: le vice-président de l'UDC parle «de détails sans importance»

Franz Grüter, vice-président du groupe parlementaire de l'Union démocratique du centre (UDC), a défendu le ticket controversé de son parti pour le Conseil fédéral lors d'une interview accordée samedi à la radio de Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Selon lui, un scrutin libre aurait sonné le glas du système du ticket actuel.

Dans ce cas, les partis représentés au Conseil fédéral devraient s'interroger sur la valeur de ces nominations, a déclaré le conseiller national lucernois dans l'émission «Samstagsrundschau». Il faisait notamment référence aux critiques formulées au sein du parti par Christoph Blocher, qui a évoqué l'élection d'un candidat non désigné comme un scénario envisageable.

Le ticket composé de Thomas Aeschi et Michael Graber est définitif et ne changera plus, a ajouté M. Grüter. «En fin de compte, il s’agit de la décision démocratique de notre groupe parlementaire prise à l’issue d’un processus électoral en plusieurs étapes.» 13 tours de scrutin avaient été nécessaires avant que le choix ne soit arrêté. Le vice-président du groupe note «une très grande cohésion» au sein du groupe parlementaire.

«Des détails sans importance»

M. Grüter s'est inscrit en faux contre les accusations formulées par la gauche et une partie du Centre, selon lesquelles les deux conseillers nationaux seraient inéligibles. Il a qualifié de «mineures» les critiques à l’encontre des candidats, notamment la bagarre au Palais fédéral. Selon lui, les deux hommes voulaient simplement se rendre à leur lieu de travail. Et ces prétendants sont tout à fait capables de mener à bien les tâches qui les attendent au gouvernement fédéral.

Le vice-président du groupe parlementaire a également relativisé les critiques concernant l’absence de candidats romands sur le ticket. Lors du tour décisif, des Romands ont également porté leur choix sur M. Graber, a-t-il déclaré, confirmant des informations parues dans la presse. Il a en outre souligné que, d’un point de vue purement arithmétique, la Suisse romande avait été surreprésentée au sein du gouvernement fédéral au cours des 20 dernières années.

Le vice-président du groupe parlementaire, M. Grüter, a assuré la présidence lors de l’élection du ticket de son parti pour le Conseil fédéral, car le chef du groupe, M. Aeschi, était lui-même candidat. L’Assemblée fédérale élira le successeur du conseiller fédéral Guy Parmelin le 9 décembre.