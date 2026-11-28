L'UDC ne connaît pas de répit. La rixe au Palais fédéral suscite à nouveau des débats à l'approche de l'élection au Conseil fédéral, plombés par de nouveaux détails sur le comportement de Michael Graber.

En bref A l’approche de l’élection au Conseil fédéral du 9 décembre, Christoph Blocher juge l’absence de Romand sur le ticket UDC une erreur et évoque une possible élection surprise de Pierre Alain Schnegg

Une nouvelle vidéo de l’altercation de juin 2024 au Palais fédéral montre Michael Graber repousser à deux reprises le bras d’un policier, la situation ne se calmant qu’après quatre minutes

Des élus mettent en doute l’aptitude des candidats UDC et demandent des excuses: Thomas Aeschi regrette de s’être laissé provoquer, tandis que Michael Graber maintient ses excuses d’alors

Sven Altermatt

L'UDC traverse des journées agitées. Vendredi déjà, l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher a bousculé la donne pour l'élection au Conseil fédéral en qualifiant le ticket de son propre parti d'«accident de parcours». S'il juge tant Thomas Aeschi que Michael Graber éligibles, il estime que l'absence de candidat romand constitue une erreur et laisse entendre que le parti pourrait même s'accommoder d'une élection surprise du conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg.

Vendredi soir, les deux candidats officiels se sont ensuite retrouvés sous le feu des critiques à la télévision suisse alémanique. Et samedi matin, de nouveaux détails explosifs ont refait surface sur l'incident qui poursuit Michael Graber et Thomas Aeschi depuis leur nomination: l'altercation avec les agents de sécurité au Palais fédéral en juin 2024.

Une population inquiète

Pour rappel, les deux conseillers nationaux UDC avaient alors voulu forcer la fermeture temporaire d'un escalier, mis en place à l'occasion de la visite du président du Parlement ukrainien, provoquant une altercation physique avec le personnel de sécurité.

Vendredi soir, dans l'émission «Arena» de la SRF, il a été clairement démontré que cet épisode pèse sur l'élection au Conseil fédéral. Le conseiller national uranais du Centre Simon Stadler a fait état d'importantes réserves à l'égard des deux candidats, y compris au sein de la population – précisant qu'il ne vient pourtant pas d'un canton de gauche.

«J'ai reçu plus de messages que jamais avant une élection au Conseil fédéral», a-t-il affirmé. Même des membres de l'UDC l'auraient contacté pour lui lancer: «Maintenant, vous devez faire preuve de créativité.»

Apprendre à se maîtriser

Simon Stadler adresse une exigence claire à Thomas Aeschi: il n'a toujours pas entendu d'excuses de sa part pour cette altercation, et estime que cela doit changer avant l'élection. Présenter ses excuses au personnel de sécurité honorerait un futur conseiller fédéral, juge-t-il.

Plus mesuré, le conseiller national PLR Andri Silberschmidt a néanmoins annoncé que l'incident serait abordé lors des auditions des candidats, jugeant pertinente l'idée d'exiger des excuses. La conseillère nationale socialiste bâloise Sarah Wyss s'est montrée bien plus tranchante: «Je ne veux pas au Conseil fédéral d'une personne qui se maîtrise aussi peu, cela me pose problème.»

Chargé de défendre l'UDC sur le plateau de l'«Arena», le conseiller national saint-gallois Michael Götte n'a pas épargné ses deux collègues de parti, évoquant un moment «terrible» et un comportement «extrêmement mauvais». «Je n'ai aucune compréhension pour cette situation», a-t-il lancé, avant d'adopter rapidement un ton plus conciliant: cet épisode ne doit pas poursuivre les deux hommes toute leur vie, l'enjeu étant désormais de savoir qui élire au Conseil fédéral.

Une nouvelle vidéo fait surface

Quelques heures seulement après l'émission, la polémique a pris un tour encore plus vif: un enregistrement vidéo inédit, révélé par le «Tages-Anzeiger», montre que l'altercation au Palais fédéral a duré nettement plus longtemps qu'on ne le pensait.

Alors que Thomas Aeschi sort du champ après le premier accrochage, Michael Graber revient vers un policier armé et repousse énergiquement son bras à deux reprises. Le Valaisan s'en prend également à d'autres agents arrivés en renfort: la situation ne se calme qu'au bout de quatre minutes!

A cela s'ajoute une discussion ultérieure entre les deux élus avec la direction de la Police fédérale de l'époque: Thomas Aeschi a quitté l'entretien avant la fin. Interrogé par le «Tages-Anzeiger», il explique que ses questions soumises par écrit au préalable n'avaient pas été abordées: «La discussion tournait en rond, j'ai donc décidé d'honorer d'autres rendez-vous.»

Sur l'altercation elle-même, Thomas Aeschi déclare: «Par ailleurs, je regrette de m'être laissé provoquer dans cet escalier.» Michael Graber reconnaît également auprès du «Tages-Anzeiger» avoir eu un mauvais comportement, renvoyant aux excuses présentées à l'époque, qu'il maintient: «Les policiers ont fait leur travail ce jour-là. J'en ai tiré les leçons.»

La course au Conseil fédéral entre désormais dans sa phase décisive, avec les premières auditions dès le début de la semaine, au cours desquelles l'échauffourée du Palais fédéral devrait être évoquée. Thomas Aeschi et Michael Graber parviendront-ils à dissiper les doutes suscités par leur attitude? Le Parlement tranchera le 9 décembre.