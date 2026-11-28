Les violences physiques sont rares en politique suisse. Depuis la création de l'Etat fédéral en 1848, il n'y a eu que quatre incidents de ce type. Deux des protagonistes du dernier incident, Thomas Aeschi et Michael Graber, sont candidats au Conseil fédéral.

Ces quatre bagarres ont secoué la politique suisse au Parlement

Ces quatre bagarres ont secoué la politique suisse au Parlement

En bref En 2024, les candidats de l'UDC au Conseil fédéral Thomas Aeschi et Michael Graber se sont affrontés à des policiers dans l'escalier

En 1848, Giacomo Luvini et Rudolf Benz se sont affrontés au sabre; en 1930, Ruggero Dollfus et Walther Bringolf se sont giflés

En 1948, le conseiller national Gottlieb Duttweiler a brisé des fenêtres du Palais fédéral parce que sa motion n'avait pas été traitée

Riccarda Campell

Connus pour s'être opposés à la police fédérale en 2024, deux politiciens de l'UDC figurent ensemble sur le ticket pour le Conseil fédéral. Depuis, Thomas Aeschi et Michael Graber traînent une réputation de «fauteurs de troubles». Mais ils ne sont pas les premiers politiciens à en être venus aux mains au Palais fédéral.

Le duel

En novembre 1848, le Tessinois Giacomo Luvini et le Zurichois Rudolf Benz se sont violemment affrontés. Giacomo Luvini reprochait aux soldats fédéraux d'avoir violé à plusieurs reprises la souveraineté de son canton. Rudolf Benz, qui commandait les troupes, s'est moqué de Giacomo Luvini en le traitant de lâche, parce que celui-ci avait fui devant les Uranais à Airolo pendant la guerre du Sonderbund en 1847.

Piqué au vif, Giacomo Luvini n'a pas laissé passer cette insulte et a provoqué Rudolf Benz en duel. A l'époque, un combat entre hommes était considéré comme un moyen approprié de sauver son honneur. Le 29 novembre, les deux hommes se sont affrontés au sabre et Rudolf Benz a été blessé à la main. Mais visiblement, sa blessure n'était pas trop grave, car le jour même, il est rentré chez lui en calèche.

Deux gifles

En 1930, les conseillers nationaux Ruggero Dollfus et Walther Bringolf se sont disputés lors d'un débat sur le trafic de drogue. Et la situation a dégénéré.

Le conservateur catholique Ruggero Dollfus affirmait alors que les trafiquants de drogue étaient communistes et qu'ils étaient dirigés depuis Moscou. Le communiste Walther Bringolf l'a alors traité de menteur. Ruggero Dollfus l'a giflé en retour et a traité Walther Bringolf d'«animal». Ce dernier ne s'est pas laissé faire: il lui a rendu la pareille à la pause de la séance suivante, en le giflant à son tour.

Le jet de pierre

Un siècle après le duel tristement célèbre, un nouvel incident inhabituel s'est produit au Palais fédéral. Le conseiller national et fondateur de Migros, Gottlieb «Dutti» Duttweiler, a lancé des pierres à travers la pièce.

Pourquoi? Parce que le Parlement n'avait pas traité l'une de ses motions lors de la session d'automne. Dans cette motion, il demandait de stocker des matières premières et des denrées alimentaires essentielles pour une à deux années, à titre de réserve.

Peu avant la fin de la séance, Gottlieb Duttweiler a demandé à une connaissance d'aller chercher deux pierres de la taille d'un poing. Après la fin de la session, il s'est rendu dans la salle des huissiers au premier étage. Il a alors averti l'huissier en lui hurlant: «Ne vous inquiétez pas!» Puis il a brisé les grandes fenêtres avec les deux pierres. Il a ensuite demandé à l'huissier d'appeler la police et a attendu les agents devant le Palais fédéral. Exactement deux mois plus tard, le Conseil national a traité sa motion et l'a rejetée.

L'altercation avec la police fédérale

Pendant plus de 75 ans, la paix a régné au Palais fédéral. Jusqu'à ce qu'en 2024, les conseillers nationaux de l'UDC et actuels candidats au Conseil fédéral Thomas Aeschi et Michael Graber se livrent à une altercation avec la police fédérale.

Le 12 juin, pendant la session d'été, l'escalier principal du foyer du Palais fédéral a été temporairement fermé pour une séance photo avec le président du Parlement ukrainien Ruslan Stefantschuk.

Mais Thomas Aeschi et Michael Graber ne voulaient pas accepter ce blocage et ont essayé de franchir l'escalier malgré tout. Des agents armés de la police fédérale se sont alors placés sur leur chemin et une vive altercation s'est ensuivie.