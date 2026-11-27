Christoph Blocher critique l’absence d’un Romand sur le ticket UDC pour le Conseil fédéral. Il estime que le parti pourrait ne pas exclure Pierre Alain Schnegg si le Parlement l’élisait hors ticket.

Christoph Blocher plaide pour un Romand sur le ticket UDC, mais pas Amaudruz

Christoph Blocher plaide pour un Romand sur le ticket UDC, mais pas Amaudruz

En bref Christoph Blocher qualifie le ticket UDC pour le Conseil fédéral d'«accident de parcours», car aucun Romand n'y figure

Il estime possible que l'UDC annulerait l'exclusion de Pierre Alain Schnegg du parti après une élection sauvage

Christoph Blocher juge Céline Amaudruz inapte à siéger au Conseil fédéral et affirme qu'il aurait fallu le lui dire plus tôt

Daniel Ballmer

L’émission de Christoph Blocher a pris des allures de campagne électorale en faveur du conseiller d’Etat UDC bernois, Pierre Alain Schnegg. Dans son émission «Teleblocher» de vendredi, l’ancien conseiller fédéral et père spirituel de l’UDC a réservé un accueil mitigé au ticket de son parti pour le Conseil fédéral, composé de Thomas Aeschi et Michael Graber, qu’il a qualifié d’«accident de parcours».

«Ce sont deux candidats compétents et tout à fait aptes à être élus. On ne peut pas le nier», a reconnu Blocher à propos des deux prétendants. Avant de pointer leur principal défaut: «Mais aucun des deux n’est romand.»

«Les Romands ont barré la route au Romand»

Tout le monde s'attendait à voir Pierre Alain Schnegg figurer sur le ticket aux côtés de Thomas Aeschi. Mais les élus romands du groupe parlementaire ont finalement préféré Michael Graber au conseiller d’Etat bernois, écartant ainsi leur candidate favorite, Céline Amaudruz. Un choix qui a surpris jusqu’à Christoph Blocher. «Les Romands ont barré la route au Romand», résume-t-il. Michael Graber n’a certes rien à se reprocher, mais il n’est justement pas romand. Pour Christoph Blocher, le message est clair: le groupe parlementaire a fait fausse route.

Christoph Blocher laisse même entendre que si Pierre Alain Schnegg était élu de manière sauvage au Conseil fédéral le 9 décembre, l'UDC pourrait s'abstenir de l'exclure automatiquement du parti. «Je pourrais l'imaginer», confie l’ancien conseiller fédéral. Virer un membre nécessite l’approbation des deux tiers du groupe parlementaire et de la direction du parti. Christoph Blocher n’écarte pas la possibilité que Céline Amaudruz en fasse les frais.

Dans son émission, Christoph Blocher ne tarit pas d'éloges à l’égard du conseiller d’Etat UDC bernois. Il le décrit comme un homme méritant, doté d’un bon caractère et irréprochable dans l’exercice de ses fonctions. Il salue notamment son travail dans le domaine de l’asile, un dossier sur lequel l’ancien ministre de la Justice estime être en mesure de juger.

«Céline Amaudruz ne serait pas la bonne personne»

En revanche, Christoph Blocher ne ménage pas Céline Amaudruz, considérée comme la favorite des Suisses romands. Il reconnait à la conseillère nationale genevoise ses mérites dans la construction de la section romande du parti ainsi que la qualité de son travail actuel. Mais Christoph Blocher ne la voit pas siéger au Conseil fédéral. «Céline Amaudruz ne serait pas la bonne personne», affirme-t-il. Et d'ajouter: «Je crois aussi qu'une élection au Conseil fédéral lui aurait rendu un mauvais service.»

Le problème, selon Christoph Blocher, est que personne au sein du parti n’a fait part de ces réserves à Céline Amaudruz avant la désignation du ticket, par «fausse bienséance». «On ne lui a rien dit pour ne pas la blesser», explique-t-il. «Mais on aurait évidemment dû lui en parler.»