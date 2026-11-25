Une pétition signée par 51'000 personnes en 48 heures appelle à rejeter les candidats UDC Thomas Aeschi et Michael Graber, accusés de bafouer les institutions démocratiques. L'Assemblée fédérale votera le 9 décembre.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans une lettre ouverte, la plateforme de campagne Campax et le groupe «Chez les Romands» appellent l'Assemblée fédérale à ne pas élire l'un ou l'autre des deux candidats de l'UDC au Conseil fédéral. Cette lettre a été signée par plus de 51'000 personnes.

Les signatures contre les candidatures du conseiller national Thomas Aeschi (ZG) et du conseiller national Michael Graber (VS) ont été recueillies en moins de 48 heures, a indiqué Campax. «Une mobilisation aussi forte est exceptionnelle et montre combien de personnes ne se sentent pas représentées par ce ticket à deux. Le Parlement doit prendre ces préoccupations au sérieux», a déclaré la directrice de Campax Itziar Maranon, citée dans le communiqué.

L'altercation physique des deux candidats avec la police fédérale au Palais fédéral en juin 2024 figure parmi les arguments avancés par la campagne. «Cela constituerait un signe de mépris envers les institutions démocratiques. Il en va de même pour le fait que Thomas Aeschi ait fait pression sur des juges, bafouant ainsi la séparation des pouvoirs», ajoute le communiqué.

«Une atteinte à la concordance»

Autre critique: l'UDC, en présentant deux hommes de Suisse alémanique, a écarté les femmes et la Suisse romande. Campax y voit une «atteinte à la concordance». Le 9 décembre prochain Campax appelle donc l’Assemblée fédérale à protéger la concordance et les institutions démocratiques, à garantir une représentation équilibrée au sein du Conseil fédéral et à ne voter ni pour Thomas Aeschi ni pour Michael Graber.