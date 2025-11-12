Dernière mise à jour: il y a 30 minutes

La Suisse pourrait obtenir dès cette fin de semaine un allègement des taxes américaines sur ses exportations, selon l'agence Reuters. Une issue décisive après plus de trois mois de surtaxe à 39%.

Selon une source suisse, un accord douanier pourrait tomber dès jeudi, voire début de la semaine prochaine.

Solène Monney Journaliste Blick

La Suisse pourrait très bientôt respirer après des mois de surtaxe américaine. Voire d'ici... quelques heures. Une source suisse a confié à l'agence de presse Reuters, qu'un accord visant à ramener les droits de douane imposés par Washington à 15% pourrait être conclu dès ce jeudi 13 novembre ou ce vendredi. Une perspective attendue avec impatience par les exportateurs helvétiques, étouffés depuis cet été par la politique commerciale de Donald Trump.

Mais la prudence reste de mise. Le feu vert final dépend de Donald Trump, coutumier des revirements. Lundi, il a toutefois laissé entendre qu’un allègement était en vue: «Je n’ai fixé aucun chiffre, mais nous allons trouver quelque chose pour aider la Suisse.»

Depuis le 7 août, les produits suisses sont frappés de droits de douane de 39%, le taux le plus élevé appliqué par les Etats-Unis à un pays industrialisé. Une mesure qui pèse lourdement sur les secteurs phares de l’horlogerie, des machines de précision et du chocolat, désormais moins compétitifs sur le marché américain.

Des discussions à haut niveau

La source suisse citée par Reuters n’exclut pas que l’accord soit finalisé en début de semaine prochaine. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), en charge des négociations, n’a pas souhaité commenter. Le ministre de l’Economie Guy Parmelin est en contact régulier avec les autorités américaines, notamment avec le représentant au commerce Jamieson Greer.

Les deux hommes ont tenu un entretien vidéo jugé «très constructif» vendredi dernier, selon le conseiller fédéral. La secrétaire d’Etat Hélène Budliger Artieda, négociatrice en chef, s’est également rendue à plusieurs reprises à Washington ces dernières semaines pour préparer le terrain.

Cette avancée intervient après une rencontre remarquée entre Donald Trump et une délégation de patrons suisses, reçus à la Maison Blanche. Parmi eux, des représentants de Rolex, Richemont, MSC et Partners Group. Les dirigeants helvétiques ont offert au président américain une barre d’or gravée et une montre Rolex, dans une tentative visant à désamorcer les tensions. Des cadeaux que Trump semble avoir appréciés.

Selon Bloomberg, cette réunion, décrite comme «extrêmement positive», aurait servi de déclencheur aux discussions en vue d’un allègement douanier. A sa suite, Trump a ordonné à ses équipes d’accélérer les négociations avec la Suisse.

Des concessions helvétiques

Mais avec Donald Trump, rien n’est gratuit. En échange d’une réduction des droits de douane, Berne aurait proposé d’augmenter ses achats d’équipements militaires américains, d’ouvrir davantage son marché énergétique et de renforcer le raffinage d’or sur le sol étasunien afin de réduire le déficit commercial. Parallèlement, les géants pharmaceutiques suisses Roche et Novartis ont annoncé des investissements de plusieurs milliards de dollars aux Etats-Unis.

Pour l’industrie helvétique, une baisse à 15% représenterait une bouffée d’oxygène bienvenue. «Une réduction, même partielle, rétablirait des conditions de concurrence équitables avec nos voisins européens», estime Jean-Philippe Kohl, vice-directeur de Swissmem. A la Bourse suisse, les titres de Swatch Group et Richemont ont d’ailleurs bondi mardi, les Etats-Unis représentant près d’un cinquième des exportations horlogères suisses.