Trump aime les droits de douane… et les montres de luxe suisses, en particulier celles de Rolex. C'est pourquoi le groupe horloger genevois joue toujours un rôle central dans les négociations sur le conflit douanier avec les Etats-Unis. Trump ne s'en cache pas.

Trump fait l'éloge de Rolex lors de la conférence de presse sur l'accord douanier

Trump fait l'éloge de Rolex lors de la conférence de presse sur l'accord douanier

1/5 Sur cette photo de la visite des représentants économiques suisses dans le bureau ovale, on peut voir une horloge Rolex dorée. Photo: Instagram / @watchesofespioange

Nathalie Benn

Les droits de douane de 39% imposés par les Etats-Unis, dont la Suisse souffre depuis leur annonce le 1er août, vont-ils tomber? Cela semble de plus en plus probable. Selon l'agence de presse Bloomberg, la Suisse serait sur le point de conclure un accord avec Washington: un nouveau taux de 15% serait à l’étude.

Selon des sources proches des négociations, le compromis pourrait être finalisé dans les deux prochaines semaines. Jusqu'ici, on pensait qu’un accord éventuel ne verrait le jour qu’à l’occasion du Forum économique mondial (WEF) en janvier 2026. Rien n’est toutefois encore signé.

La rencontre avec les dirigeants économiques a été bien accueillie

Ce qui est sûr, c'est que les choses bougent dans le conflit douanier entre la Suisse et l'homme de la Maison Blanche. Selon Bloomberg, la rencontre de représentants économiques suisses de haut rang avec le président américain a été décisive.

La semaine dernière, ils étaient assis en face de Donald Trump dans le bureau ovale. C'est à ce moment-là que Trump aurait ordonné à son représentant au commerce Jamieson Greer d'accélérer les discussions avec la Suisse.

Trump mentionne explicitement Rolex devant la presse

Lors d'une conférence de presse lundi après-midi à Washington, le président s'est montré satisfait: «Nous allons élaborer quelque chose pour aider la Suisse», a-t-il déclaré. Le président américain n'a toutefois pas voulu s'exprimer sur le taux exact des droits de douane ni sur l'état des négociations. «Quand l'accord sera-t-il conclu?», s'enquiert un journaliste. «Pourquoi? Avez-vous quelque chose à voir avec la Suisse?», rétorque Trump, s'attirant quelques rires.

«Il veut acheter une Rolex! Une belle Rolex!», plaisante l'homme le plus puissant du monde. Et de poursuivre: «Allons-y, faisons un peu de publicité pour Rolex. Après tout, ils ont toujours été très gentils.» Contacté, le groupe horloger ne souhaite pas commenter cet échange.

Le rôle clé du patron de Rolex

Ce n'est un secret pour personne que le patron de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, a de bonnes relations avec le président américain. Jean-Frédéric Dufour faisait également partie des chefs d'entreprise que Trump a reçus la semaine dernière. Dans ses bagages: une «Desk Clock» Rolex exclusive, offerte à la Presidential Library de Trump. Sur une photo de la réunion, on peut voir l'objet sur le bureau de Trump. Le modèle n'est pas disponible à la vente. Sa valeur est estimée entre 20'000 et 40'000 francs.

Cet été, Jean-Frédéric Dufour avait déjà réussi un coup: il avait invité le président américain à la finale de l'US Open à New York. A cette occasion, il a pu discuter pendant des heures avec Donald Trump, une chose dont les politiciens suisses ne peuvent que rêver. La marque horlogère genevoise avait toutefois une longueur d'avance dans la course aux faveurs du président américain: Trump est en effet considéré depuis toujours comme un amateur de Rolex.