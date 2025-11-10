DE
Selon Bloomberg
La Suisse serait proche de conclure un accord de 15% avec Trump

Selon Bloomberg, la Suisse serait sur le point de conclure un nouvel accord douanier avec les Etats-Unis. Les droits de douane pourraient ainsi être réduits de 39 à 15%.
Publié: 19:04 heures
|
Dernière mise à jour: 19:47 heures
Écouter
Photo: Keystone/EPA CNP POOL
sda-logo.jpeg
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
ATS Agence télégraphique suisse et Patrik Berger

La Suisse serait proche de régler son différend commercial avec les Etats-Unis, selon l'agence de presse Bloomberg. Un accord, qui réduirait les droits de douane américains sur les produits suisses à 15%, devrait être conclu dans les deux prochaines semaines.

Cependant, rien n'est encore définitif concernant cet accord pour la Suisse, précise lundi soir Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Les négociations pourraient encore échouer, comme ce fut le cas en juillet dernier. Ni le Conseil fédéral ni la Maison Blanche n'ont confirmé l'information à Bloomberg.

Des droits de douane de 39% sont entrés en vigueur pour la Suisse début août. L'Union européenne (UE), en revanche, est soumise à des surtaxes douanières de seulement 15%.

Des préparations en coulisses

Selon Bloomberg, l'élément déclencheur a été une rencontre début novembre entre plusieurs chefs d'entreprise suisses et Donald Trump. Des discussions qualifiées d'«extrêmement positives». A la suite de cette rencontre, Trump a chargé son représentant au commerce, Jamieson Greer, d'accélérer les négociations avec la Suisse.

La directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), Helene Budliger Artieda, s'est rendue à Washington à plusieurs reprises ces dernières semaines afin de préparer un compromis. Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, a également fait état de «discussions constructives» sur X vendredi dernier. Contacté par Blick, le Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche (DEFR) de Parmelin s'est refusé à tout commentaire. 

Le nouveau taux de 15% placerait la Suisse sur un pied d’égalité avec l’UE en matière de droits de douane et réduirait considérablement les dommages économiques.

