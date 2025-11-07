DE
FR

Lueur d'espoir pour les taxes
Guy Parmelin a eu une «discussion très constructive» avec Washington

Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est entretenu vendredi avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer, probablement au sujet des droits de douane américains.
Publié: 17:39 heures
|
Dernière mise à jour: 17:44 heures
Partager
Écouter
1/4
Le ministre suisse de l'Economie Guy Parmelin.

Le ministre de l’Economie, Guy Parmelin s’est entretenu par téléphone ce vendredi 7 novembre avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer. Sur X, Guy Parmelin a dit que cet échange avait été «très constructif».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Guy Parmelin a déclaré que les discussions avaient porté sur le commerce et les investissements. Selon lui, la Suisse et les Etats-Unis sont entrés dans «nouvelle dynamique significative», initiée par Donald Trump. Le ministre de l'Economie a d'ailleurs interpellé directement le président américain sur X.

Il y a quelques jours seulement, après la rencontre entre des entrepreneurs suisses et le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale, Trump avait félicité la Suisse pour ces négociations et confirmé que son représentant au commerce se chargerait des futures discussion.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus