Le ministre de l’Economie, Guy Parmelin s’est entretenu par téléphone ce vendredi 7 novembre avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer. Sur X, Guy Parmelin a dit que cet échange avait été «très constructif».
Guy Parmelin a déclaré que les discussions avaient porté sur le commerce et les investissements. Selon lui, la Suisse et les Etats-Unis sont entrés dans «nouvelle dynamique significative», initiée par Donald Trump. Le ministre de l'Economie a d'ailleurs interpellé directement le président américain sur X.
Il y a quelques jours seulement, après la rencontre entre des entrepreneurs suisses et le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale, Trump avait félicité la Suisse pour ces négociations et confirmé que son représentant au commerce se chargerait des futures discussion.