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Révolution des flamants roses
Les Albanais manifestent à Berne contre les projets de Trump

Une centaine de personnes ont manifesté samedi à Berne, répondant à l’appel de la diaspora albanaise en Suisse. Ils dénoncent la corruption en Albanie et demandent la démission du gouvernement de Tirana.
Publié: 19:13 heures
Une centaine de personnes ont manifesté samedi à Berne, répondant à l’appel de la diaspora albanaise en Suisse.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le mouvement de protestation en Albanie contre la corruption et la dégradation de l'environnement a gagné la Suisse. Samedi, à Berne, une centaine de personnes ont manifesté leur solidarité avec ce mouvement.

C'est la diaspora albanaise de Suisse qui avait appelé à manifester sur la Place fédérale. Les manifestants réclamaient la démission du gouvernement de Tirana ainsi que des réformes constitutionnelles, notamment visant à limiter la durée du mandat du Premier ministre.

De nombreux Albanais et Albanaises de deuxième génération vivant en Suisse se sentent investis de la responsabilité de faire entendre leur voix, indiquait l’appel. «Ils bénéficient des avantages de la démocratie directe et s’engagent pour que les valeurs démocratiques fondamentales, l’Etat de droit et la transparence soient également renforcés en Albanie.»

«L’Albanie m’appartient aussi», pouvait-on lire sur l’une des banderoles faites à la main lors de la manifestation, a rapporté un correspondant de l’agence de presse Keystone-ATS.

«Révolution des flamants roses»

Les manifestations en Albanie ont été déclenchées par un projet de complexe touristique de luxe dans une réserve naturelle. Ce projet est mené par une entreprise appartenant au gendre du président américain Donald Trump. Les écologistes craignent que ce projet ne porte atteinte de manière durable à l’écosystème fragile du delta de la Vjosa, sur la côte adriatique.

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Cette région abrite notamment des zones de repos et de reproduction pour les flamants roses, ce qui explique que les médias parlent de «révolution des flamants roses».

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