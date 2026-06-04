Des projets fous du clan Trump en Albanie font scandale

En Albanie, des manifestations éclatent contre un projet touristique de Jared Kushner dans une zone protégée. Accusations de corruption, litiges fonciers et impact environnemental alimentent la controverse. Une enquête anticorruption est en cours.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours en Albanie contre un projet touristique sur une zone protégée, associé au nom du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Dévoilé il y a plus de deux ans, ce projet reste entouré de nombreuses zones d'ombre. Voilà ce que l'on sait – et ce que l'on ignore.

Aux origines du projet

Jared Kushner et son épouse Ivanka Trump ont annoncé au printemps 2024 leur volonté de construire des hôtels de luxe en Albanie. Selon les informations disponibles et quelques publications sur Instagram, il s'agirait d'un complexe d'hôtels et de villas dans la zone côtière de Vjosa?Narta, à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Tirana, ainsi que d'un «resort» très haut de gamme sur l'île de Sazan, ancienne base militaire, inhabitée et dépourvue d'infrastructures.

Fin 2024, afin d'accélérer le processus, le gouvernement albanais a accordé à Atlantic Incubation Partners LLC, qui serait selon plusieurs enquêtes liée au fonds d'investissement Affinity de Jared Kushner, le statut d'investisseur stratégique.

Cela permet à l'entreprise de bénéficier de procédures administratives accélérées et du soutien de plusieurs ministères, selon un document consulté par l'AFP. En janvier 2026, Ivanka Trump, la fille du président américain, est venue en visite avec un groupe d'architectes et d'investisseurs, et a dîné avec le Premier ministre Edi Rama.

Qui investit combien?

L'investissement sur l'île de Sazan serait de 1,4 milliard d'euros. Le Premier ministre albanais Edi Rama a récemment évoqué un projet de «4 milliards d'euros». Mais la nature des investisseurs et la place de l'Etat albanais dans les montages financiers sont opaques. Contacté par l'AFP, Affinity Partners, le fonds d'investissement de Jared Kushner, a renvoyé vers une agence de communication, P2 Public Affairs.

Cette dernière nous a envoyé une déclaration, vantant «l'enthousiasme à l'idée de créer une destination de classe mondiale et de réaliser l'un des plus importants investissements privés de l'histoire de la région», attribuable à «Asher Abehsera, président, Sazan Real Estate Development LLC» – une entreprise présentée comme gérant le projet «avec de nombreux investisseurs».

Mais il n'était pas possible jeudi de trouver une trace légale de l'existence de cette entreprise. Interrogées par l'AFP, les autorités albanaises n'avaient pas répondu jeudi matin.

Pourquoi ça coince?

Le projet est de plus en plus décrié, notamment par les associations écologistes. Plusieurs aspects posent problèmes, de la défense de l'environnement aux soupçons de corruption. La zone côtière de Vjosa-Narta, sur laquelle est prévu le complexe touristique, est une zone protégée qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales.

Plusieurs ONG dénoncent depuis des mois l'impact du projet. En janvier, plus de quarante d'entre elles ont adressé une lettre au gouvernement albanais pour en demander la suspension immédiate. A ces inquiétudes se sont ajoutés des doutes sur l'origine des fonds utilisés pour acheter le terrain et la légalité des procédures.

Comme de nombreux terrains en Albanie, cette zone fait l'objet de multiples litiges liés aux droits de propriété. En 1945, à l'arrivée au pouvoir de la dictature communiste d'Enver Hoxha, la propriété privée a été abolie dans le pays. Dans les années 1990, à la chute du régime, entre crise économique et conflit armé, de nombreuses terres ont été occupées sans base légale et depuis la question des droits de propriété reste extrêmement sensible. Des milliers de familles espèrent encore récupérer les biens de leurs ancêtres, et parmi elles, certaines soutiennent posséder une partie des terrains cédés pour ce projet.

Enquêtes & manifestations

L'opposition au projet s'est accélérée ces derniers jours, après la diffusion de vidéos montrant les travaux préparatoires sur la côte et des bulldozers sur la plage. Des images largement partagées, notamment sur Instagram, et visionnées des dizaines de milliers de fois.

Samedi, un premier rassemblement a été organisé à Zvernec pour protester contre l'installation de barbelés empêchant de rejoindre la plage. Des gardes de sécurité privés s'en sont pris aux manifestants, dont plusieurs ont été blessés. Après l'incident, de nouvelles mobilisations ont eu lieu dans la capitale, Tirana, où des milliers de personnes se sont rassemblées trois soirs de suite pour demander l'annulation du projet touristique et la reconnaissance des titres de propriété des anciens propriétaires.

Poussé par la rue, le parquet spécial anticorruption (SPAK) a ouvert une enquête, qui porterait selon des médias locaux sur les changements de statut de la zone protégée de Vjosa?Narta et sur la manière dont le cadre légal a été modifié pour permettre la signature de contrats sans appel d'offres, ainsi que sur l'origine des fonds utilisés pour acheter les titres de propriété des terrains concernés par le projet.

Interrogé par l'AFP, le SPAK a confirmé l'existence d'une enquête mais refusé de donner des détails sur son contenu. Une nouvelle manifestation doit avoir lieu jeudi soir à Tirana, et une autre samedi à Vlora.