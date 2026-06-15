Un projet hôtelier lié à la famille Trump suscite polémiques et enquêtes en Albanie. Les autorités examinent des soupçons de blanchiment autour de terrains côtiers protégés.

En Albanie, le projet d'hôtel de Jared Kushner à l'enquête du parquet anticorruption

En Albanie, le projet d'hôtel de Jared Kushner à l'enquête du parquet anticorruption

ATS Agence télégraphique suisse

Les manifestations s'enchainent depuis plus de deux semaines en Albanie contre un projet d'hôtel de luxe lié à la famille Trump, mais depuis quelques jours c'est une enquête qui secoue le pays, qui porte sur l'acquisition des terrains, et un possible blanchiment.

Le parquet anticorruption albanais cherche à comprendre comment ces terrains situés dans la zone côtière protégée de Zvernec ont changé de mains et pourquoi leur valeur est passée de 5,5 millions d'euros à 122 millions en quelques mois. L'enquête porte sur des soupçons de trafic et blanchiment, impliquant un intermédiaire albanais et des sociétés liées à un homme d'affaire proche de Jared Kushner.

Voici une chronologie des principaux développements du projet depuis l'adoption d'une loi controversée sur les aires naturelles protégées aux dernières manifestations.

Février 2024: La loi change

Le Parlement albanais modifie la législation sur les zones naturelles protégées. Cette réforme autorise désormais la construction de complexes touristiques haut de gamme (hôtels 5 étoiles et infrastructures associées) dans certaines zones protégées. Cette décision est controversée mais ouvre la voie à de grands projets immobiliers.

Mars – décembre 2024: Jared Kushner dévoile son projet

Le 15 mars, Jared Kushner publie sur Instagram son intention de «premiers dessins pour des projets de développement pour la côte albanaise». Le projet est prévu sur l'île de Sazan et sur la côte en face à Zvernec.

En décembre de la même année, le gouvernement albanais accorde le statut d'«investisseur stratégique» à une société liée à Jared Kushner, facilitant ainsi le développement du projet.

Mai – novembre 2025: Holdings & acquisitions

En mai, une entreprise albanaise, Albania Land Development, est créée pour acheter des terrains et développer des projets immobiliers, notamment des hôtels et résidences.

A l'automne, une société basée au Qatar, Sazan Real Estate Development, est créée pour piloter le projet.

Le 21 novembre, un accord est signé entre l'homme d'affaires albanais Artur Shehu et Albania Land Development pour la vente de terrains à Zvernec. Montant estimé: 5,5 millions d'euros. Quelques jours plus tard, la société albanaise passe sous le contrôle d'une autre structure basée au Qatar.

Avril 2026: Inflation

Le 26 avril, la vente est officiellement finalisée. Mais cette fois, le montant déclaré est de 122 millions d'euros, soit plus de 22 fois le prix évoqué cinq mois plus tôt. C'est cette forte augmentation qui attire aujourd'hui l'attention des enquêteurs, qui examinent d'éventuels faits de blanchiment d'argent ou de trafic d'influence, selon des sources proches de l'enquête à l'AFP.

Le 29 avril, un premier permis de construire est délivré pour des travaux préparatoires sur le site.

L'entreprise bénéficiaire du permis passe sous contrôle qatari quelques jours plus tard.

Mai 2026: Manifestations

Le 30 mai, des habitants et militants protestent contre l'installation de clôtures et de barbelés sur le site.

Cette manifestation marque le début d'une série d'autres rassemblements, et d'un vaste mouvement d'opposition au projet. Le lendemain, Ivanka Trump évoque publiquement le projet dans son podcast, vantant un site exceptionnel avec plusieurs kilomètres de littoral, des plages de sable blanc et une vue directe sur l'île de Sazan.

Juin 2026: «Sazan Real Estate Development»

Interrogée par l'AFP sur les projets touristiques en Albanie, l'agence de communication liée au fonds d'investissement de Jared Kushner, Affinity Partners renvoie vers Sazan Real Estate Development, qui «gère le projet avec la participation de divers investisseurs agissant à titre individuel».

Cette entreprise, dont les statuts ont été déposés au Qatar en octobre 2025, possède 100% de Sazan Operations Holding.

On trouve à sa tête, selon les emails échangés avec les communicants d'Affinity Partners, Asher Abehsera, qui a déjà mené des projets immobiliers avec Jared Kushner à New York. Contacté, il n'avait pas répondu aux demandes de l'AFP lundi.