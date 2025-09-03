Des propos du Conseil fédéral révèlent à quel point la Suisse souffre de la politique commerciale du président américain Donald Trump. Son comportement bouleverse le système politique suisse.

Cette simple phrase du Conseil fédéral révèle sa panique face à Trump

1/5 Donald Trump bouleverse la politique suisse. Une déclaration du Conseil fédéral l'exprime avec diplomatie et franchise. Photo: Imago/NurPhoto

Sven Altermatt

Enveloppés de coton, les mots du Conseil fédéral paraissent anodins à première vue. Mais prononcés dans un contexte si explosif, ils en disent long sur le séisme politique qu'a provoqué Donald Trump dans la Berne fédérale.

La politique américaine est «actuellement marquée par une certaine imprévisibilité», écrit le Conseil fédéral dans sa réponse à une motion. Il ajoute que cette imprévisibilité rend «encore plus difficile toute prévision concrète sur les futures étapes de la politique commerciale».

En termes diplomatiques, parler d'«une certaine imprévisibilité» est une façon élégante de dire que l'arbitraire absolu a pris le dessus. C'est la première fois que la Berne fédérale fait une déclaration aussi claire à ce sujet. «On pourrait difficilement qualifier les Etats-Unis de 'partenaire compliqué' de manière plus directe», déclare un haut fonctionnaire bernois. Voici ce que cette simple phrase signifie pour le système politique bernois.

1 Le bulldozer de Trump s'abat sur la Suisse

Le fait que le Conseil fédéral utilise officiellement le mot «imprévisibilité» illustre l'écart entre la coopération interétatique habituelle et la situation actuelle. Le bulldozer commercial de Trump s'abat violemment sur la Suisse, dont le système repose sur la stabilité et le consensus. A l'inverse, les Etats-Unis ont préféré miser sur les dynamiques de pouvoir dans les négociations.

En temps normal, les traités et les règles multilatérales créent de la fiabilité, les négociations suivent des procédures claires, essentielles pour les petits Etats. Mais avec Trump, ce fonctionnement s'effondre: au lieu de la coopération et de la diplomatie, il mise sur la confrontation et les jeux de pouvoir. C'est la loi du plus fort.

2 Le rythme écrasant de Trump

Le terme «imprévisibilité» a été utilisé dans la réponse à une question de la conseillère nationale des Vert-e-s Delphine Klopfenstein Broggini (GE). La proposition en question a été déposée en mai et le Conseil fédéral y a répondu plus de trois mois plus tard. Entre-temps, le coup de massue tarifaire de 39% s'est abattu sur la Suisse, après une série de rebondissements insensés dans la politique commerciale de Trump.

Delphine Klopfenstein Broggini voulait juste savoir ce que la menace de Trump – imposer des droits de douane de 100% sur les films étrangers – signifierait pour l'industrie suisse. En mai, cette annonce a provoqué un tollé, mais n'a jamais été mise en œuvre et de toute façon, l'industrie cinématographique ne joue aucun rôle dans le conflit douanier.

Il est tout à fait normal que plusieurs mois s'écoulent avant qu'une intervention reçoive une réponse. Mais à l'ère de Trump, c'est une éternité. Un véritable défi pour notre Parlement qui se réunit en séance plénière quelques fois par an, avec ses processus équilibrés dans les moindres détails. Suivre le rythme effréné de Trump est difficile.

3 Trump affaiblit le Parlement

En matière de politique étrangère, c'est le Conseil fédéral qui pilote, le Parlement n'a qu'un rôle de spectateur critique: il approuve les mandats de négociation et tente d’intervenir par des questions.

Mais même les négociations du Conseil fédéral pourraient être inutiles si Trump les annule sur un coup de tête en changeant d'avis, malgré les accords convenus sur la base d'un mandat. En public, les parlementaires ont multiplié les idées et les revendications sur la manière de réagir au coup de massue tarifaire. Jusqu'à présent, au lieu de s'accorder, les partis ont surtout produit une belle cacophonie.