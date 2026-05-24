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Soustraction fiscale
L’ex-patron de Raiffeisen écope d'une amande de plusieurs millions

L’ex-patron de Raiffeisen, Pierin Vincenz, a écopé d’une amende de 980'000 francs pour fraude fiscale suite au rejet de son recours. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il n'avait pas correctement déclaré 3,4 millions entre 2012 et 2015.
Publié: il y a 53 minutes
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L'ancien PDG de Raiffeisen (au centre) quitte le tribunal de district de Zurich après l'annonce du verdict du procès Raiffeisen, en première instance, le mercredi 13 avril 2022.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L’ancien patron de la Raiffeisen, Pierin Vincenz, devra payer une amende d’un peu moins d’un million de francs pour soustraction fiscale. Début mai, le Tribunal fédéral a rejeté un recours déposé contre cette sanction, confirmant un jugement du Tribunal cantonal (AR).

La SonntagsZeitung a révélé en premier que l’ancien dirigeant de Raiffeisen devait s’acquitter d’une amende de près d’un million de francs pour soustraction fiscale. Un arrêt du Tribunal fédéral daté du 1er mai 2026 a également été consulté par l’agence de presse Keystone-ATS.

3,4 millions de francs mal déclarés selon le Tribunal

En avril 2025, le Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) avait estimé que Pierin Vincenz n’avait pas correctement déclaré 3,4 millions de francs entre 2012 et 2015 et lui avait infligé une amende de 980'000 francs pour soustraction fiscale. M.Vincenz avait contesté ce jugement, mais le Tribunal fédéral a rejeté son recours début mai. Les frais de justice, d’un montant de 12'500 francs, devront également être pris en charge par l’ancien banquier.

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La procédure fiscale engagée par les autorités d’Appenzell Rhodes-Extérieures contre l’ancien patron de la Raiffeisen n’était jusqu’à récemment pas connue du public. Les autorités avaient soupçonné une soustraction fiscale en raison de la procédure pénale ouverte contre l’ex-banquier à Zurich. Le Ministère public zurichois l’accuse, ainsi que son associé de longue date Beat Stocker, de gestion déloyale, escroquerie par métier, abus de confiance, faux dans les titres et concurrence déloyale.

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