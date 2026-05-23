Canal+ est assigné en justice par la LDH et la CGT Spectacle. Les deux organisations dénoncent une discrimination contre des signataires d'une tribune anti-Bolloré, exclue par Maxime Saada, patron du groupe.

Canal+ est assigné en justice pour discrimination contre les anti-Bolloré

Canal+ est assigné en justice pour discrimination contre les anti-Bolloré

AFP Agence France-Presse

La Ligue des droits de l'Homme (LDH) et la CGT Spectacle ont annoncé samedi engager une action en justice à Nanterre contre Canal+, dénonçant une discrimination du patron du groupe envers les signataires d'une tribune anti-Bolloré, avec qui il a affirmé ne plus vouloir travailler.

«Canal+ comparaîtra devant la justice pour avoir violé la loi», affirment la CGT Spectacle et la LDH dans un communiqué où ils dénoncent le «choix brutal de discriminer» de Maxime Saada, président du directoire de Canal+.



