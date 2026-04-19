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Très discrète
Susanne Wille remodèle la comm' de la SSR et nomme sa nouvelle porte-parole

La patronne de la SSR réorganise la communication à grands frais. L'actuelle porte-parole de la RTS, Sophie Balbo, dirigera désormais le service de presse de la SSR.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
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Sophie Balbo, porte-parole de la RTS, dirigera désormais le service de presse de la SSR.
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Raphael Rauch

Officiellement, la directrice de la SSR, Susanne Wille, accélère le rythme. Depuis un certain temps, elle met son équipe sous pression avec un style marqué par l’activisme et le micromanagement. Les e-mails envoyés à 3 heures du matin ne sont pas rares.

Mais Susanne Wille ne se montre pas toujours aussi pressée. Bien qu’elle ait déjà promu il y a plusieurs semaines la porte-parole de la RTS, Sophie Balbo, à la tête du service de presse de la SSR, elle reste très discrète.

«Madame Balbo est encore en vacances cette semaine. De plus, nous préparons une communication sur la nouvelle organisation de la communication de la SSR à la fin du mois d’avril. Il serait judicieux de faire preuve d’un peu de patience», indique le service de presse.

Susanne Wille copie Gilles Marchand

Avec la nomination d’une porte-parole romande, Susanne Wille reprend le modèle de son prédécesseur Gilles Marchand. Le Romand s’appuyait sur un porte-parole suisse allemand, en la personne d’Edi Estermann. Jusqu’ici, Sophie Balbo dirigeait le service de presse de la RTS à Genève. Elle a auparavant travaillé pour «la Chaîne du Bonheur» et a étudié la sociologie, la communication et le journalisme à Paris.

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La restructuration de la communication de la SSR menée par Susanne Wille suscite des critiques en interne. Pour relancer ce secteur, elle a mandaté l’agence externe Spencer Stuart, qui a produit un document de neuf pages.

Selon des experts du domaine, le coût de la stratégie et du recrutement se situe dans une fourchette moyenne à six chiffres. La SSR avait recruté Markus Berger depuis Suisse Tourisme, avant que Susanne Wille ne fasse machine arrière huit mois plus tard. Une indemnité de départ élevée doit désormais lui être versée.

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