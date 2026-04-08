La SSR a enregistré une perte de 2,9 millions de francs en 2025. La baisse de la redevance et des revenus publicitaires pèse lourdement sur les comptes.

La SSR voit son résultat chuter en 2025, pas seulement à cause de la redevance

La SSR voit son résultat chuter en 2025, pas seulement à cause de la redevance

ATS Agence télégraphique suisse

La SSR a enregistré l'an dernier une perte de 2,9 millions de francs. Ce résultat est dû notamment à la baisse des recettes issues de la redevance radio-TV et des recettes publicitaires et à la hausse des charges d'exploitation, explique mercredi l'entreprise. Au total, la SSR boucle l'année sur un produit d'exploitation de 1,56 milliard de francs, en basse par de 3,5 millions par rapport à 2024, indique-t-elle mercredi Les recettes issues de la redevance ont baissé de 33,4 millions de francs et les recettes publicitaires de 4,1 millions de francs. Ce recul a été «légèrement atténué» par une hausse des recettes de sponsoring dans le cadre des grands événements sportifs de l'année et du concours Eurovision de la chanson à Bâle.

Grands évènements nationaux

En revanche, les recettes liées aux programmes ont progressé de 7 millions par rapport à 2024, notamment grâce aux droits de retransmission. Les recettes commerciales globales ont aussi augmenté en partie grâce aux prestations en lien avec la diffusion de l'Eurovision et à la vente d'un immeuble.

L'année 2025 a aussi été marquée par d'autres grands événements nationaux, comme les Championnats d'Europe de football féminin, et la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Mollis. En moyenne 965'000 personnes ont suivi les quatre rencontres de l'équipe suisse lors de l'Euro en Suisse.

Dans l'ensemble, la SSR estime atteindre son public. Au total, 81% des personnes âgées de 15 ans ou plus utilisent au moins une fois par semaine une offre de la SSR, toutes plateformes confondues.

Projet de transformation

Les charges d'exploitation ont progressé de 11,4 millions de francs, notamment en raison des provisions pour les restructurations en lien avec la transformation de l'entreprise.

Le nouveau site de la RTS sur le campus de l'EPFL à Ecublens est mis en service progressivement et la transformation du site de la RSI à Comano «se déroule conformément au plan», selon le communiqué. La vente du bâtiment de la RSI à Lugano-Besso a permis de générer un gain de plus de 10 millions de francs. Parallèlement à la transformation, des mesures de réduction des coûts ont été lancées pour faire face à la baisse de la redevance, décidée par le Conseil d'Etat à partir de 2027. Elle sera encore baissée en 2029.

Pour 2026, les revenus de la redevance seront donc encore stables. Mais l'environnement médiatique reste exposé à des risques, rappelle la SSR, avec un marché publicitaire fragile. Les Jeux Olympiques d'hiver et la Coupe du monde de football apporteront toutefois «un soutien ponctuel au secteur commercial». La priorité de la SSR sera également la mise en oeuvre de son projet de transformation.