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Malgré les critiques, la SSR confirme la suppression de 900 postes

Malgré les propositions des collaborateurs, la SSR maintient son plan de suppression de 900 postes. Environ 300 postes seront supprimés dès à présent, tandis que le reste sera étalé jusqu'en 2029 pour économiser 270 millions de francs.
Publié: il y a 20 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Environ 300 postes à temps plein seront supprimés dans le cadre du programme de réduction des coûts de la SSR.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les 900 suppressions de postes auprès de la SSR sont maintenues. La procédure de consultation prévue par la loi, menée jusqu'au 14 décembre dernier auprès de l'ensemble des collaborateurs, n'a pas par permis de réduire le nombre de suppression de postes, a annoncé la SSR lundi.

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Du 25 novembre au 14 décembre, les employés ont pu formuler des propositions pour réduire les licenciements ou à en atténuer les effets. Ces propositions, touchant des domaines divers, ont été soigneusement analysées mais n'ont pas permis de réduire le nombre de postes à supprimer, écrit la SSR dans un communiqué. En effet, un grand nombre de ces propositions se recoupaient avec les principaux axes stratégiques du projet de transformation Enavant.

Des précisions dans les prochaines semaines

Les suppressions de postes seront précisées dans les semaines et les mois à venir. Le plan social de la SSR sera mis en oeuvre. Environ un tiers des postes à temps plein concernés, soit près de 300 sur les 900 prévus, seront supprimés dans le cadre du programme actuel de réduction des coûts.

Cette mesure a déjà fait l'objet d'une consultation et sa mise en oeuvre est en cours. Les 600 postes restants seront supprimés d'ici 2029. Une partie de ces suppressions interviendra grâce aux fluctuations naturelles des effectifs et aux départs à la retraite, mais des licenciements demeureront inévitables.

D'ici 2029, la SSR doit économiser 270 millions de francs, suite à la décision du Conseil fédéral de réduire progressivement la redevance radio-tv. La première étape de cette réduction interviendra en janvier 2027. D'ici-là, la SSR devra déjà réduire son budget de 125 millions de francs.

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