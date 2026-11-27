La sécurité de l'emploi en Suisse atteint son plus bas niveau depuis 2020, selon le Baromètre 2026 de Travail.Suisse. Plus de 54% des salariés s'inquiètent pour leur poste, contre 49% en 2025.

Plus d'un Suisse sur deux s'inquiète pour son emploi

Plus d'un Suisse sur deux s'inquiète pour son emploi

ATS Agence télégraphique suisse

Des inquiétudes croissantes concernant l'emploi et un niveau de stress toujours élevé: tels sont les constats de l'enquête représentative sur le monde du travail menée par la faîtière syndicale Travail.Suisse. La sécurité de l'emploi a atteint en 2026 son niveau le plus bas depuis six ans.

Selon le «Baromètre Conditions de travail 2026», plus de 54% des salariés en Suisse s'inquiètent pour leur emploi. L'année précédente, ce chiffre s'élevait à un peu moins de 49%.

Si l'évaluation générale des conditions de travail s'est légèrement améliorée pour atteindre 67,7 points sur 100, la sécurité de l'emploi à court terme a chuté à son plus bas niveau depuis 2020, ont annoncé vendredi Travail.Suisse et la Haute école spécialisée de Berne (BFH).

Les attentes augmentent

Outre l’incertitude, une pression psychologique persistante a marqué le quotidien professionnel. Dans le même temps, les contraintes physiques ont eu tendance à diminuer.

Selon le baromètre, 42% des personnes interrogées se disent «souvent» ou «très souvent» stressées au travail. Au cours des douze derniers mois, plus d’un quart des salariés ont travaillé pendant leur temps libre afin de faire face aux exigences professionnelles.

Plus d'un tiers utilise régulièrement des applications d'IA au travail, selon l'enquête. Cependant, un sondé sur cinq associe cette utilisation à des exigences de productivité accrues.

Appel à des formations continues rémunérées

Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré ne pas bénéficier d’un soutien ou d’une formation suffisants de la part de leur employeur. Plus d’une personne sur dix (12%) estime que le risque de perdre son emploi en raison des technologies numériques est élevé ou très élevé.

«Les travailleurs ont besoin de sécurité, de suffisamment de temps pour récupérer et de conditions de travail qui protègent leur santé», a déclaré Jackie Vorpe cheffe de projet chez Travail.Suisse, cité dans un communiqué. La faîtière exige davantage d’engagement de la part des entreprises et des responsables politiques.

Concrètement, Travail.Suisse réclame un temps de formation continue rémunéré afin d’accompagner la transition technologique.

Carrière aussi possible à temps partiel

Outre les répercussions des technologies numériques et de l’IA, les critères de choix professionnel des 16-29 ans ont également été analysés pour la première fois. Selon le baromètre, ce sont notamment des tâches intéressantes (72,7%) et un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée (66,7%) qui ont été déterminants pour eux.

Les possibilités de carrière et d’évolution professionnelle sont également plus souvent importantes pour les jeunes que pour l’ensemble des personnes interrogées (40,1% contre 28,6%). Des différences entre les sexes apparaissent notamment dans l’importance accordée au travail à temps partiel: pour 39,3% des jeunes femmes, cette possibilité est très importante dans le choix d’une profession, contre 17,2% des jeunes hommes.

Travail.Suisse réclame donc des horaires de travail prévisibles, des chances d’évolution équitables pour les personnes travaillant à temps partiel, des services de garde d’enfants abordables et un congé parental égalitaire.

Pas de rigidité

Les employeurs rejettent toute nouvelle règle rigide concernant l’organisation du travail à temps partiel ou le calcul des heures supplémentaires, a réagi l’Union patronale suisse dans un communiqué. L'organisation critique également le congé familial de 18 semaines préconisé par Travail.Suisse qui, à ses yeux, engendre absences supplémentaires, contraintes et coûts pour les entreprises.

Récemment proposés par l'Union syndicale suisse, des salaires minimums trop élevés ou d’autres obstacles rendent plus difficile l’entrée dans la vie active. Ils peuvent justement mettre en péril les emplois offrant aux jeunes une première expérience professionnelle et des perspectives d’évolution ultérieures, avertissent les employeurs.

Une bonne conciliation entre vie professionnelle et vie privée passe par des modèles de travail flexibles et des solutions adaptées à la réalité des entreprises, plutôt que par des prescriptions rigides supplémentaires dans le droit du travail, résume l'Union patronale.